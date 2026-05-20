Arte, musica y gastronomia en Laguna de Zapallar

Una velada donde los sentidos serán protagonistas y el arte se convertirá en una experiencia viva e inolvidable. Espacio Zinc abre sus puertas para presentar “Une Experience Unique”, un encuentro exclusivo que fusiona arte, música, gastronomía y naturaleza en un ambiente cuidadosamente diseñado para sorprender y emocionar.

Ubicado en el mágico entorno de Laguna de Zapallar, este evento promete una puesta en escena extraordinaria, donde los asistentes podrán disfrutar de un recorrido sensorial lleno de detalles únicos. Fuegos encendidos bajo el cielo nocturno, aromas envolventes, una selecta degustación de vino Garnacha, bocados ancestrales inspirados en sabores tradicionales y un excelente café de especialidad serán parte de esta experiencia irrepetible.

La música acompañará cada momento, creando una atmósfera íntima y sofisticada, mientras el arte se manifestará en distintas expresiones que conectarán a los invitados con la creatividad, la emoción y la belleza del entorno natural.

“Une Experience Unique” no es solo un evento, sino una celebración de los sentidos, una invitación a desconectarse de lo cotidiano y sumergirse en una noche donde la cultura, la elegancia y la conexión humana se unen en perfecta armonía.

Este viernes 22 de mayo la creación de experiencias auténticas e innovadoras, convirtiendo cada encuentro en un recuerdo inolvidable.