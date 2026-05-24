Día del Completo: lanzan ruta vegana con promociones especiales en Santiago y regiones del país

Con promociones especiales y más de 25 locales adheridos, Veganuary Latinoamérica lanzó una guía nacional para celebrar el Día del Completo con alternativas 100% vegetales disponibles en Santiago y distintas regiones de Chile.

Cada 24 de mayo, Chile celebra el Día del Completo, una de las fechas más queridas por los fanáticos de la gastronomía nacional. Este clásico de la comida rápida chilena —tradicionalmente preparado con pan, salchicha, palta, tomate y mayonesa— hoy también tiene un espacio cada vez más amplio en su versión vegana, manteniendo el sabor y la identidad que lo han convertido en un ícono popular.

En ese contexto, Veganuary, organización internacional detrás de la campaña Enero Vegano, presentó la “Ruta Nacional de Completos Veganos”, una guía gratuita que reúne promociones, descuentos y datos de restaurantes y emprendimientos de distintos puntos del país que ofrecerán completos elaborados exclusivamente con ingredientes de origen vegetal.

La iniciativa busca mostrar cómo la tradición culinaria chilena puede convivir con propuestas más sostenibles y conscientes, incorporando alternativas basadas en plantas que cada vez ganan más espacio en la oferta gastronómica local. La guía está disponible de manera gratuita en Veganuary Latinoamérica.

“Queremos invitar a todas las personas a celebrar el Día del Completo con la ruta nacional del completo vegano que hemos preparado en Veganuary, para que puedan disfrutar de alternativas basadas en plantas que mantienen la tradición chilena y al mismo tiempo promueven una alimentación más sostenible y compasiva. Hoy, gracias a la creatividad de emprendedores y restaurantes, es posible encontrar completos deliciosos y 100% vegetales en todo Chile”, comentó Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica.

La ruta contempla más de 25 locales veganos distribuidos entre Santiago y regiones, con preparaciones que reemplazan la clásica salchicha por ingredientes como tofu, seitán o salchichas vegetales, acompañadas de los ingredientes tradicionales que caracterizan al completo chileno.

Desde propuestas más tradicionales hasta versiones gourmet e innovadoras, la iniciativa busca ampliar las opciones para quienes desean disfrutar esta celebración desde una perspectiva más inclusiva y amigable con el medioambiente.

Cuatro locales para celebrar el Día del Completo con opciones veganas en Santiago

Las celebraciones del Día del Completo también tendrán alternativas 100% vegetales en distintos puntos de Santiago. Restaurantes y locales especializados prepararon promociones especiales para quienes quieran disfrutar este clásico chileno en versiones veganas.

En Providencia, El Vegan, ubicado en Las Urbinas 53, local J, dentro del Drugstore, ofrecerá durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo una promoción de dos completos —italiano o tradicional— por $7.000. Sus preparaciones destacan por su tamaño de 24 centímetros.

Otra de las alternativas será Catapilcana, en Providencia 37, a pasos del Metro Baquedano. Entre el 22 y el 24 de mayo, el local tendrá su clásica promoción de dos completos por $6.000, además de una opción que incluye completo más schop por $5.900.

En el Mercado Urbano Tobalaba, piso -2, Alma Vegan Food apostará por una propuesta más gourmet. Aunque el completo italiano sigue siendo uno de los favoritos, el local destaca su versión “Alma Vegan”, preparada con salchicha vegana, coleslaw, cebolla caramelizada, salsa de queso y salsa tonkatsu en pan brioche. Como promoción especial, el completo de 20 centímetros incluirá un jugo de regalo.

Por su parte, Vegansté, ubicado en Francisco Bilbao 2047, cerca del Metro Inés de Suárez, tendrá distintas promociones para el Día del Completo: dos vienesas italianas por $8.000, dos vienesas completas por $7.500 y una vienesa XL por $7.990.

Regiones también se suman a la celebración con promociones de completos veganos

La conmemoración del Día del Completo no solo tendrá alternativas en Santiago. Diversos locales de regiones prepararon promociones especiales y versiones veganas del clásico chileno para celebrar durante todo el fin de semana.

En Coquimbo, Plantívoro Coquimbo funcionará exclusivamente con delivery y ofrecerá completos italianos a $3.000, mientras que sus as de seitán tendrán un valor de $3.500.

Desde Antofagasta, Veganporio Food, ubicado en la explanada sur del Estadio Regional, frente al Parque Japonés, celebrará el sábado 23 de mayo con una promoción de dos completos por $5.000.

En Valparaíso, Govindas Valparaíso, en General Cruz 539, tendrá disponibles tres variedades de completos, todos acompañados de un jugo de regalo.

Mientras tanto, Vegan Place Viña del Mar preparó una celebración especial para el domingo 24 de mayo entre las 13:00 y las 18:00 horas. El local ofrecerá completos XL de 30 centímetros y versiones tradicionales, con más de ocho opciones distintas que incluyen proteínas como salchicha vegana, seitán y tofu. Además, habrá juegos y premios para quienes asistan.

En Rancagua, Estación Veggie tendrá el lunes 25 de mayo una promoción de italianos de seitán a $3.000. El local atenderá entre las 18:30 y la medianoche, o hasta agotar stock.

Concepción también contará con distintas alternativas. Ital Vegan Concepción, con locales en Colo Colo 357 y en O’Higgins 770, local 27 de la galería Amanecer, ofrecerá dos completos por $6.000 y un completo más jugo por $5.500.

Por su parte, Vegan Brothers, con sucursales en Paicaví 324 y Michimalonco 1231, en San Pedro, tendrá una promoción de dos completos italianos por $7.000.

Finalmente, en Villarrica, Matargashti Vegan, ubicado en General Korner 478, local 11 de la Galería We Newenche, ofrecerá el sábado 23 de mayo una promoción de dos completos con seitán por $6.000.

La guía completa se puede descargar gratis en el sitio web de Veganuary.