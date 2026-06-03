La ofensiva de China contra las cocinas fantasma que acaparan las aplicaciones de comida a domicilio

A partir de esta semana, las aplicaciones deberán verificar las licencias y direcciones de los restaurantes, mientras que los comerciantes tendrán que garantizar que la información publicada en línea coincida con la del establecimiento físico y especificar si ofrecen servicio de comida en el local.

Cómo funcionan

El escrutinio sobre las “cocinas fantasma” comenzó el año pasado, después de que un hombre en Pekín presentara una queja por un pastel decorado con flores no comestibles.

Según informaron los medios estatales, el hombre había encargado el pastel a través de una aplicación de entrega de comida a domicilio.

Las autoridades descubrieron que la cadena de pastelerías a la que hizo el pedido figuraba con casi 380 ubicaciones en las principales plataformas de comercio electrónico, pero no tenía ni una sola tienda física.

Además, presuntamente utilizaba licencias comerciales falsificadas en sus tiendas en internet.

A medida que avanzaba la investigación, se reveló que la cadena aceptaba pedidos que luego eran transferidos a una plataforma diferente, donde se subcontrataban a diversos proveedores externos en función de quién presentara la oferta más económica.

Las autoridades hallaron un total de 3,6 millones de órdenes de pasteles distribuidas entre dos plataformas de transferencia de pedidos, informó el mes pasado la agencia estatal de noticias Xinhua.

Asimismo, registraron 67.000 “tiendas fantasma” repartidas en siete de las principales aplicaciones de entrega de comida a domicilio, las cuales —junto con los sitios de transferencia de pedidos— “conformaban una cadena de suministro ilegal basada en la colusión mutua”, según Xinhua.

Las plataformas de entrega de comida a domicilio actuaban como cómplices en estos acuerdos, añadió la agencia.

“Si somos demasiado estrictos en nuestros controles, los comerciantes se van a otras plataformas”, habría declarado a las autoridades un empleado de una de las aplicaciones de reparto.

La ofensiva del gobierno

El sector de la entrega de comida a domicilio en línea es una industria ferozmente competitiva en China.

El año pasado, una guerra de precios entre las principales aplicaciones de reparto hizo que el gobierno emitiera advertencias sobre una peligrosa “carrera hacia el abismo”.