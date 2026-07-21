Concurso gastronómico abre convocatoria nacional y suma talentos de Brasil y Colombia

El certamen gastronómico de Viña VIK permitirá que alumnos de todo Chile postulen directamente a la competencia, que en su tercera edición incorporará participantes de Brasil y Colombia. Los ganadores podrán acceder a pasantías en reconocidos restaurantes internacionales.

Un estudiante de gastronomía de cualquier zona de Chile podría llegar a cocinar en una final internacional en Millahue y competir por una experiencia formativa en un restaurante con tres Estrellas Michelin. Esa es una de las principales novedades de VIK FoodLab 2026, concurso que en su tercera edición abrirá una convocatoria nacional directa y ampliará su participación a nivel latinoamericano con representantes de Chile, Brasil y Colombia.

La iniciativa impulsada por Viña VIK busca convertirse en una plataforma de desarrollo para jóvenes talentos culinarios, combinando creatividad, técnica, productos de temporada y propuestas de maridaje con vinos del portafolio VIK. Inspirado en el modelo de VIK WineLab, el certamen nació con el objetivo de potenciar a las nuevas generaciones de cocineros y hoy busca consolidarse como una vitrina para la gastronomía emergente de la región.

Estudiantes de todo Chile podrán competir por un cupo en la final internacional

Por primera vez, VIK FoodLab incorporará una modalidad de postulación abierta, individual y gratuita para estudiantes de gastronomía de Chile continental. Podrán participar alumnos que se encuentren cursando entre tercer y sexto semestre en una institución reconocida.

Los postulantes deberán presentar una propuesta culinaria propia, acreditar su condición de estudiante regular e incluir una armonización con un vino perteneciente al portafolio VIK.

Para participar, los interesados deberán enviar al correo foodlab@vikchile.com un video de presentación, la descripción de su plato, la receta completa y la propuesta de maridaje.

Las postulaciones estarán disponibles desde el 13 de julio hasta el 14 de agosto de 2026, a las 23:59 horas. “Abrir esta edición a estudiantes de todo Chile, y por primera vez a Brasil y Colombia, es una forma de honrar lo que siempre hemos creído: que el talento no necesita filtros para demostrarse, solo una oportunidad real. En VIK queremos que cada joven cocinero encuentre en esta cocina un espacio para aprender, equivocarse y crecer”, explicó Pablo Cáceres, chef ejecutivo de VIK Chile.

Una competencia que llevará nuevos talentos gastronómicos hasta Millahue

La semifinal de VIK FoodLab 2026 se desarrollará de manera online. En esta etapa, los participantes deberán presentar sus creaciones culinarias junto con la propuesta de armonización con un vino del portafolio VIK.

El jurado evaluará aspectos como creatividad, técnica, utilización de productos de temporada y la relación entre plato y vino.

Los mejores representantes de Chile, Brasil y Colombia clasificarán a la Gran Final Internacional, que se realizará durante la primera semana de septiembre de 2026 en las instalaciones de VIK Chile, ubicadas en Millahue, Región de O’Higgins. Con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones entre los competidores, VIK Chile financiará los gastos de traslado de los finalistas internacionales, incluyendo pasajes aéreos, transporte, alojamiento y alimentación.

Una experiencia formativa con oportunidades en restaurantes de reconocimiento mundial

Bajo el liderazgo del chef ejecutivo Pablo Cáceres, VIK FoodLab se desarrolla en torno a una propuesta gastronómica conectada con el territorio, los productores locales, la huerta agroecológica y la identidad de los vinos de la viña.

A través de sus restaurantes Pavilion, VIK Zero y Milla Milla, VIK ha construido una cocina que busca reflejar el entorno de Millahue y potenciar el vínculo entre gastronomía y vino.

Uno de los principales atractivos de esta edición será el programa de premios, enfocado en entregar experiencias profesionales a los futuros cocineros.

El ganador del primer lugar obtendrá una pasantía de tres meses en Aponiente, restaurante del chef Ángel León en España, reconocido con tres Estrellas Michelin. El premio contempla pasaje aéreo, alojamiento, regalos de auspiciadores y diploma oficial.

El segundo lugar recibirá una pasantía de tres meses en uno de los principales restaurantes de Brasil, además de pasaje aéreo, alojamiento, regalos de auspiciadores y diploma. En tanto, el tercer lugar accederá a una pasantía de tres meses en uno de los restaurantes de Hoteles VIK en Uruguay, con los mismos beneficios.

Todos los finalistas recibirán un certificado oficial de participación entregado por VIK Chile.

Con esta tercera edición, VIK FoodLab busca consolidarse como un espacio de impulso para estudiantes de gastronomía y ampliar su presencia como plataforma latinoamericana para nuevos talentos culinarios. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 14 de agosto de 2026 a través del correo foodlab@vikchile.com.