Pollo y cerdo destacan entre las opciones de consumo para las celebraciones de Fiestas Patrias

Con las Fiestas Patrias ya en marcha, las celebraciones en los hogares chilenos tienen a la parrilla y a las preparaciones familiares como protagonistas. En este contexto, el pollo y el cerdo se posicionan como alternativas para diversificar la mesa dieciochera, gracias a la variedad de cortes, formatos y preparaciones que ofrecen.

Según datos de consumo consolidados por Agrosuper, el pollo se mantiene como la proteína líder en el país, con un promedio de 36,7 kilos por habitante. “El volumen de este tipo de carne registró un alza de 7,8%, impulsado principalmente por cortes envasados como pechuga y trutro, ideales para la celebración dieciochera. Además, hay un incremento en la penetración de productos saborizados, que permiten armar un mix surtido para todos los gustos”, explica el gerente de Negocios de Agrosuper, Sebastián Correa.

La versatilidad de esta proteína permite incorporarla en distintas preparaciones, desde opciones al sartén y a la parrilla hasta anticuchos y carnes a las brasas.

Una dinámica similar se observa en el consumo de cerdo, especialmente en aquellos cortes destinados a la parrilla, que adquieren mayor presencia durante el periodo de celebraciones patrias. Según explican desde la compañía de alimentos, “este tipo de carne evidencia una marcada estacionalidad en los cortes parrilleros, los cuales ganan penetración en el tercer trimestre del año, coincidiendo con las celebraciones patrias, pasando de 5,9% a 9,2%, según datos de mercado. El cerdo ofrece opciones parrilleras que se están haciendo cada vez más populares en Chile, como costillares, chuletas vetadas, pulpas, plateadas y malaya”, agrega Correa.

Una parrilla con opciones para distintos gustos

Desde el gremio, valoran positivamente el protagonismo que han adquirido ambas proteínas durante las celebraciones. Juan Carlos Domínguez, presidente de ChileCarne, señala que “en Fiestas Patrias los chilenos nos reunimos alrededor de la parrilla y ahí, tanto el cerdo como el pollo, tienen mucho que aportar”.

El dirigente agrega que “son carnes muy versátiles, con distintos cortes y preparaciones que permiten armar una parrilla para todos los gustos y presupuestos. Y es importante recordar que, detrás de esos productos hay una industria chilena que trabaja con altos estándares de calidad e inocuidad, que nos ha permitido ser hoy en día uno de los principales países exportadores de carne de pollo y cerdo del mundo”.

Desde la industria de alimentos también apuntan a que las preferencias actuales están marcadas por la búsqueda de soluciones simples y rápidas para las comidas familiares. En esa línea, desde Agrosuper aseguran que “hoy los consumidores buscan variedad, practicidad y nuevas formas de disfrutar la parrilla. De esta manera, estamos respondiendo a esa tendencia con un portafolio que va desde cortes parrilleros y formatos para compartir, hasta alternativas listas para preparar, permitiendo que cada familia encuentre la opción que mejor se adapte a su celebración”, afirma Sebastián Correa de Agrosuper.

El aporte nutricional de estas proteínas

Más allá de la variedad de preparaciones, tanto el pollo como el cerdo aportan proteínas de alto valor biológico, además de vitaminas del complejo B y minerales como hierro y zinc.

La nutricionista de Agrosuper, Isidora Pierattini, destaca la importancia de diversificar la alimentación durante estas fechas: “Estas carnes pueden formar parte de una alimentación equilibrada gracias a su perfil nutricional, especialmente si se acompañan con ensaladas frescas o diversas guarniciones”.

La profesional agrega que “durante las celebraciones es muy importante mantener el balance entre el disfrute de la gastronomía tradicional y la incorporación de alimentos diversos que permitan compartir en familia”.