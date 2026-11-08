Merluza frita: un clásico de la cocina chilena para celebrar los lunes

El pescado frito ocupa un lugar especial en las preferencias gastronómicas de los chilenos. Está presente en restaurantes de costa, mercados, cocinerías tradicionales y mesas familiares, donde se ha convertido en una de las preparaciones más reconocibles de la cocina marina nacional. Y entre las distintas especies que llegan a la sartén, la merluza tiene un protagonismo indiscutido.

Su carne blanca, textura suave y sabor delicado la convierten en una de las favoritas para esta preparación. Rebozada y frita hasta conseguir una cubierta dorada y crujiente, suele servirse acompañada de papas mayo, ensalada chilena o unas gotas de limón. Una combinación sencilla, pero profundamente arraigada en la identidad culinaria del país.

Es precisamente ese vínculo con la tradición gastronómica chilena el que buscan destacar los restaurantes El Ancla con su campaña “Los lunes te vendemos la pescá”, una iniciativa que pone a la merluza chilena en el centro de la mesa y propone una promoción especial todos los lunes de octubre, noviembre y diciembre en sus locales de Providencia y La Cisterna.

La propuesta contempla un filete de merluza frita acompañado de ensalada chilena y papas mayo por $7.990. También existe una alternativa para quienes quieran sumar una copa de vino blanco: el mismo plato por $9.990.

Más que una promoción, la iniciativa busca incentivar el consumo de productos del mar y recuperar el espacio que preparaciones tradicionales como la merluza frita tienen en la alimentación cotidiana. Una invitación a disfrutar de un plato reconocible, cercano y que sigue conquistando a distintas generaciones.