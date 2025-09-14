Fiestas Patrias: Fondas imperdibles para este 18 en todo el país

Chile se prepara para un nuevo 18 con grandes panoramas: ramadas, música, baile, empanadas y tradición vivirán su esplendor de norte a sur durante las Fiestas Patrias 2025. Las distintas regiones afinan los últimos detalles para ofrecer espacios de encuentro con lo más auténtico de la chilenidad. Aquí, una guía de Chile es Tuyo para elegir dónde celebrar este año.

Fiesta de la Pampilla, Coquimbo

Un clásico que convoca a más de 200 mil personas al día. Desde el 17 al 20 de septiembre, la Pampilla ofrece gastronomía típica, carpas familiares, música nacional e internacional. Ideal si buscas un ambiente multitudinario y festivo.

Fiesta Criolla Sporting, Viña del Mar

En Av. Los Castaños 404, con artistas como Shamanes Crew, Los Charros de Lumaco, Santa Feria y Pablo Chill-E. Food trucks, ramadas y juegos para toda la familia. Comienza el 17 y se extiende hasta el 21 de septiembre.

La Gran Fonda de Chile, Parque O’Higgins (Santiago)

Tradición urbana por excelencia: varios escenarios, shows folclóricos, ramadas, bailes y una variada oferta artística. Desde el 17 al 21 de septiembre. Entradas desde $11.500 (precio general).

Fiesta de la Chilenidad, Curicó

En la Alameda Manso de Velasco, de 11 al 14 de septiembre, con entrada gratuita. Artesanía local, música, bailes, productos típicos: una experiencia con arraigo y sabor regional auténtico.

Fiesta de la Chilenidad, Chillán

Plaza de Armas de Chillán se llena de vida desde el 17 al 21 de septiembre, de 11:00 a 23:00 h. Con entrada liberada, será una oportunidad para conocer lo mejor de Ñuble: artesanos, productores vitivinícolas, música en vivo y juegos populares.

Estadio Ester Roa, Concepción

La fonda oficial se emplazará en los estacionamientos del recinto y extenderá el ambiente festivo hasta altas horas. Los show en vivo se concentrarán en la pista atlética. Desde las ramadas hasta las cocinerías, comida típica, todo hasta la madrugada. Fechas: 17, 18 y 19 de septiembre.

Fonda Alejo Barrios, Valparaíso

Un espacio icónico con más de 30 ramadas y más de 40 puestos de entretenimiento. Música en vivo, empanadas, anticuchos: las celebraciones comienzan el 17 de septiembre. Ubicación: Acceso A Estadio 837, Valparaíso. Entrada gratuita.

Semana de la Chilenidad en Chonchi, Isla Grande de Chiloé

Este evento sureño se realizará los días 18 y 19 de septiembre en el Parque Municipal de Notuco. Cocina típica chilota, folclore y artesanía componen un panorama ideal para quienes buscan cultura y paisaje en un solo lugar. Entrada liberada.

Fiesta Criolla en Punta Arenas

En el Parque María Behety, del 18 al 21 de septiembre, la Patagonia se suma con fuerza a la celebración: clima sureño pero con calor tradicional, gastronomía local, juegos populares y muchas ganas de festejar. Entrada gratuita