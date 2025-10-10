Una experiencia inédita aterriza en Chile: casas embrujadas que llevan el miedo a otro nivel

Santiago guarda entre sus calles y avenidas historias que parecen salidas de una película de terror: la enigmática Casona Dubois, los pasillos del Palacio Echeverría o los ecos del ex Hospital San José son parte de un catálogo urbano cargado de mitos y apariciones. Pero este Halloween 2025, el miedo se vivirá de una forma distinta.

Pero además, desde octubre y hasta el 5 de noviembre, la capital recibe una propuesta inédita, con las primeras casas embrujadas de gran escala en Chile. La iniciativa llega de la mano de Frank & Mortis, marca chilena que por años ha liderado la decoración de Halloween y que ahora da un paso más allá al traer a Santiago una experiencia inmersiva al nivel de los grandes parques temáticos internacionales.

Las experiencias corresponden a dos casas embrujadas distintas. La primera, “La Tragedia de Grim”, estará ubicada en Cenco Florida y promete un recorrido cargado de misterio y suspenso. La segunda, “La Cabaña del Conjuro”, funcionará en Parque Arauco Oriente (ex Open Kennedy) y apostará por una atmósfera inquietante que combina escenografía, actores en vivo y tecnología para envolver al visitante en una historia de terror.

Ambas experiencias estarán abiertas desde el 26 de septiembre hasta el 2 de noviembre, de lunes a jueves entre las 13:00 y 20:00 horas, y de viernes a domingo entre las 11:00 y 20:00 horas. Las entradas, disponibles a través de Ticketmaster, tienen una duración aproximada de entre 12 y 14 minutos por recorrido, con valores que van desde $8.000 a $12.000 según día y horario.

El objetivo no es solo asustar, sino inaugurar un nuevo espacio de entretenimiento en Chile, donde Halloween se viva de forma más inmersiva y cercana al modelo de experiencias masivas que ya son tradición en ciudades como Orlando o Los Ángeles.

“Hoy damos un nuevo paso con estas casas embrujadas, que representan nuestra ambición de expandir el universo Halloween hacia experiencias en vivo, con el mismo estándar de calidad que nos caracteriza”, comentó Cristián Sepúlveda, fundador de Frank & Mortis.

La propuesta está pensada para mayores de 13 años, ya que combina efectos especiales, escenografías inquietantes y la actuación de personajes en vivo que buscan generar una experiencia intensa y envolvente. Con esto, Frank & Mortis apunta a un público adolescente y adulto que quiera vivir el Halloween de una manera distinta, cercana a los grandes referentes internacionales del género.

Con estas dos apuestas, Santiago suma un nuevo atractivo a la cartelera de panoramas de octubre. Una experiencia pensada tanto para fanáticos del terror como para quienes buscan un plan distinto en la temporada de disfraces y calabazas.