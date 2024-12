¿Mascotas con ansiedad? Consejos de cómo el caldo de hueso puede funcionar como un calmante natural

Según un estudio publicado en The Journal of the American Veterinary Medical Association, se estima que entre el 20% y el 40% de los perros experimentan ansiedad o desórdenes de comportamiento cuando sus dueños no están presentes. P

El estrés en las mascotas es una reacción común frente a cambios en su entorno o rutina, especialmente durante las vacaciones o las fiestas de fin de año. La ausencia de sus dueños debido a viajes puede generar ansiedad por separación, mientras que llevarlos de vacaciones puede ser igualmente estresante por los traslados y la exposición a lugares desconocidos. Además, el ruido de fuegos artificiales y las reuniones festivas con múltiples personas pueden ser factores que incrementan su incomodidad. Según un estudio publicado en The Journal of the American Veterinary Medical Association, se estima que entre el 20% y el 40% de los perros experimentan ansiedad o desórdenes de comportamiento cuando sus dueños no están presentes. Por su parte, una investigación de la Universidad Juiz de Fora, en Brasil, revela que aproximadamente uno de cada diez gatos también se ve afectado por este tipo de trastorno, demostrando que la ansiedad por separación y los cambios en la rutina pueden impactar significativamente en la salud emocional de las mascotas. Aunque pocos lo saben, la alimentación juega un papel clave en las emociones y en la gestión del estrés de las mascotas. Una dieta equilibrada y adecuada a las necesidades específicas de cada animal no sólo asegura su salud física, sino que también impacta directamente en su estado de ánimo. Deficiencias nutricionales pueden contribuir a la irritabilidad, ansiedad o falta de energía, mientras que alimentos ricos en nutrientes esenciales como ácidos grasos omega-3, vitaminas del complejo B y triptófano pueden favorecer la relajación y el bienestar emocional. En ese aspecto se ha visto que el caldo de hueso es un alimento natural que puede ser un gran aliado para calmar a las mascotas estresadas, gracias a sus propiedades nutritivas y reconfortantes. Rico en aminoácidos como la glicina, conocida por sus efectos relajantes, y en minerales esenciales como el calcio y el magnesio, el caldo de hueso no solo apoya la salud emocional de las mascotas, sino que también fortalece su sistema digestivo, inmunológico y articular. Su sabor agradable y fácil digestión lo convierten en una opción ideal para momentos de ansiedad, ayudando a que las mascotas se sientan reconfortadas. Además de ser un apoyo para el estado anímico y energía de las mascotas, el caldo de hueso es un alimento que otorga muchos otros beneficios. “El caldo de hueso es una solución completa y natural para el bienestar de las mascotas y es una excelente opción para su salud dental ayudando a prevenir la acumulación de sarro de manera natural. Además, sus nutrientes aportan beneficios integrales, promoviendo un sistema digestivo saludable, hidratación adecuada, un pelaje brillante, articulaciones fuertes y un refuerzo al sistema inmune”, explica Tomás Blanco, Founder de Granja Magdalena Pet. ¿Cómo incluir el caldo de hueso en la dieta de las mascotas ? El caldo es muy versátil en cuanto a su uso, ya que puede ser ingerido de manera directa, mezclado con alimentos secos, servido como snack saludable, helado o utilizado en likmats, que son láminas o tapetes de silicona con protuberancias sobre las cuales se puede esparcir el caldo de hueso, ya sea en su estado líquido o después de enfriarlo un poco para darle una consistencia más espesa. Otra forma práctica de incorporar el caldo de hueso es utilizándolo para remojar los pellets de comida seca, haciéndolos más atractivos y apetitosos para las mascotas. Además, esta técnica contribuye a mantener una adecuada hidratación, especialmente en épocas de altas temperaturas. Así, este sencillo y nutritivo complemento combina sabor, hidratación y beneficios esenciales, promoviendo el bienestar y la salud de nuestros compañeros peludos.