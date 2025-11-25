Un nuevo SUV llega a Chile con versiones eléctricas, gran autonomía y foco en movilidad eficiente

Changan Group presentó en Chile el segundo modelo de su línea Deepal con la llegada del nuevo S05, un vehículo que refuerza la apuesta de la marca por ampliar su oferta de automóviles más limpios y eficientes. Este modelo, que ya se encuentra disponible en su versión eléctrica de rango extendido enchufable (REEV), sumará pronto una alternativa completamente eléctrica (EV). Además, el S05 figura entre los candidatos a los World Car Awards 2026, uno de los galardones más relevantes de la industria automotriz a nivel global.

Deepal S05 aterriza en el país como parte del plan del grupo para liderar la transición hacia la electromovilidad, con productos inteligentes, seguros, conectados y de bajas o cero emisiones. Su versión REEV incorpora la tecnología eléctrica de rango extendido enchufable desarrollada por Changan, pensada para derribar una de las principales barreras del segmento: la autonomía.

Este sistema combina un motor eléctrico de 160 kW y 320 Nm con un motor a gasolina de 1.5 litros que actúa exclusivamente como generador para recargar la batería de fosfato de hierro y litio de 27,28 kWh. Con ambos motores, el vehículo puede alcanzar hasta 1.129 kilómetros de autonomía y 160 kilómetros en modo eléctrico puro, según el ciclo NEDC.

Con esta configuración, el S05 logra un rendimiento ponderado de 100 km/l y un consumo eléctrico equivalente de 4,5 km/kWh. La carga completa toma menos de cuatro horas en un cargador de hasta 7 kW, y solo 11 minutos en uno ultrarrápido de hasta 151 kW. El estanque de combustible incorpora una capacidad de 51 litros.

La versión 100% eléctrica, en tanto, equipa un motor de 175 kW y 320 Nm, alimentado por una batería de 56,12 kWh que permite una autonomía de hasta 460 kilómetros según el ciclo NEDC. Su carga completa requiere menos de ocho horas en un cargador lento de hasta 7 kW y cerca de 22 minutos en uno ultrarrápido.

Ambas variantes incluyen conector de carga Tipo 2/CCS2, suspensión delantera de doble horquilla y trasera multilink independiente, frenos de disco en las cuatro ruedas, dirección asistida eléctricamente y cuatro modos de manejo: Eco, Normal, Sport y Personalizable.

Un moderno diseño sostenible

El Deepal S05 destaca por un diseño vanguardista, con un frontal afilado y un perfil aerodinámico que optimiza el flujo del aire. Sus faros full LED con encendido automático, puertas sin marco con manillas retráctiles, llantas de 20”, techo panorámico de cristal y luz trasera LED con logo integrado refuerzan su estética sofisticada. Sus dimensiones de 4.620 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 1.600 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.880 mm permiten un habitáculo amplio para cinco pasajeros, con materiales de alta calidad y un maletero de 423 litros con apertura eléctrica.

El equipamiento interior incluye climatizador con salidas traseras (y purificación de aire en la versión BEV), un sistema multimedia con pantalla táctil de 15,4” compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico rápido de 50 W, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, tapiz de ecocuero, espejo retrovisor electrocromático, Head-Up Display, dos puertos USB y uno tipo C, además de un sistema de audio de alta fidelidad con 8 parlantes (14 en la variante EV).

Un auto con mayor seguridad

La seguridad es otro de los pilares del modelo, que incluye estructura de acero de alta resistencia, seis airbags, cámara 360° con visión en 540° y simulación 3D, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso, distribución electrónica de frenado, freno de mano automático, sensores perimetrales, alerta acústica del vehículo y sistema isofix. También incorpora 19 asistencias avanzadas a la conducción, como control crucero adaptativo integrado, frenado autónomo de emergencia, advertencia de colisión frontal, asistente y centrado de carril, reconocimiento de señales de tránsito, asistente de tráfico, luces altas automáticas y detector de punto ciego. Las funciones de monitoreo del conductor y advertencia de colisión trasera están disponibles exclusivamente en la versión BEV.

“Con el nuevo Deepal S05 reafirmamos nuestro compromiso con ofrecer tecnología de vanguardia y movilidad sostenible, acercando la electromovilidad a más personas en Chile. Este modelo refleja la visión del Grupo Changan por entregar innovación, eficiencia y un diseño que inspira el futuro del automóvil”, señaló Pablo Hube, gerente Changan Group Inchcape Chile.

El Deepal S05 ya está disponible en cinco colores, blanco, plata, negro, azul y gris, con precios desde $25.990.000 para la versión REEV y $27.990.000 para la BEV, valores que incluyen bonos de lanzamiento y financiamiento. La garantía es de 5 años o 150.000 kilómetros para el vehículo y 8 años o 150.000 kilómetros para los componentes del sistema eléctrico.