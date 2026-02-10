BancoEstado ofrecerá funciones de teatro y cine al aire libre durante febrero

Una programación orientada a fortalecer el acceso a la cultura, relevar el patrimonio y promover la circulación de expresiones artísticas en distintos territorios del país es lo que BancoEstado ha desarrollado durante este periodo estival, en el marco de su Estrategia Cultural.

La agenda contempla iniciativas que se realizaron durante enero y acciones proyectadas para febrero, combinando actividades en espacios culturales propios, intervenciones en el espacio público y programas de circulación artística en regiones.

Actividades para febrero

Durante febrero de 2026, BancoEstado desplegará activaciones culturales en sus espacios propios, fortaleciendo su oferta cultural estival y ampliando la experiencia de visita para distintos públicos. En el Museo del Ahorro se desarrollará la programación bajo el concepto “Verano que Vale Oro”, que contempla experiencias participativas orientadas principalmente a niños, niñas y familias, incluyendo visitas guiadas, instalaciones lúdicas, recorridos interactivos y espacios de creación artística vinculados a la educación financiera y al patrimonio. Para quienes deseen obtener más información, pueden escribir a la casilla de correo: museoahorrobe@bancoestado.cl. Este espacio funcionará durante todo el verano en su horario habitual entre 9 y 14 hrs, de lunes a viernes.

En paralelo, el Centro Cultural de Valparaíso implementará su agenda estival bajo el concepto “Verano a tu pinta”, con activaciones participativas y experiencias culturales orientadas a fortalecer la vinculación con la comunidad y el entorno turístico de la ciudad, consolidando ambos espacios como polos de acceso cultural durante la temporada de verano.

Además, en este mismo espacio, los sábados 14 y 28 de febrero a las 12 hrs, se va a presentar el concierto teatral “La maestra que soñaba con estrellas”, que homenajea a Gabriela Mistral. El Centro Cultural de Valparaíso de BancoEstado funciona de martes a viernes entre las 9:30 y 17 hrs y sábados por medio en el mismo horario. Para quienes deseen obtener más información, pueden escribir a culturabe@bancoestado.cl;

Asimismo, durante febrero continuará el programa PlazaCine con nuevas funciones en distintas comunas del país, reforzando el carácter descentralizador de la iniciativa y su aporte a la difusión del cine chileno en territorios con menor acceso a salas de exhibición.

Proyección del Fondo de Apoyo al Cine para el 2026

El despliegue cultural de BancoEstado se articula con su Fondo de Apoyo al Cine y al Teatro, instrumento que busca fortalecer la circulación de obras y ampliar el acceso cultural en el territorio nacional.

Durante 2025, las obras teatrales apoyadas por la primera versión del fondo permitieron realizar más de 20 funciones en distintas localidades del país, convocando a más de 12 mil personas y consolidando un modelo de circulación cultural que favorece el acceso a las artes escénicas en regiones. Este resultado evidenció el impacto del programa en la descentralización cultural y en la generación de audiencias fuera de los principales centros urbanos.

En diciembre de 2025 se anunciaron los proyectos ganadores de la nueva versión del fondo, que contempla el financiamiento para tres montajes teatrales y tres producciones cinematográficas. En el caso del teatro, las obras seleccionadas iniciarán su circulación durante 2026, con presentaciones proyectadas en distintas ciudades del país, incluyendo localidades del norte, centro y sur, lo que permitirá ampliar el alcance territorial de la iniciativa y fortalecer el acceso cultural en comunidades diversas.

Impacto del despliegue cultura

El despliegue cultural de BancoEstado genera un impacto profundo en las comunidades al abrir puertas donde antes había distancia, llevando arte, cultura y patrimonio a territorios que muchas veces han estado al margen de la oferta cultural.



En el programa Murales en Sucursales, entre fines del 2025 e inicios de este año, se inauguraron las intervenciones en Isla Teja (Valdivia) y Quilpué, permitiendo consolidar una red de 16 murales activos a nivel nacional, iniciativa que continuará ampliándose durante el año como parte de la política cultural territorial del banco. Durante marzo se inaugurará los nuevos murales en las sucursales de Rancagua y Colina.

En paralelo, el programa PlazaCine continuó desarrollando funciones gratuitas de cine chileno en localidades donde el banco es la única entidad financiera presente y donde existe menor oferta cultural. Durante enero se realizaron funciones en distintas comunas del país, convocando a familias y comunidades locales en torno a exhibiciones cinematográficas en espacios públicos. En el primer mes del año, hubo funciones en las comunas de Vicuña, Cabildo, Navidad y Curanilahue, generando espacios de encuentro comunitario en localidades con menor acceso a este tipo de actividades culturales, mientras que en febrero la programación continuará con una nueva función en Pitrufquén, manteniendo el foco en la descentralización cultural y en el acceso a contenidos audiovisuales nacionales en distintos territorios del país

Otro hito relevante del mes fue la participación del banco en el Día de los Patrimonios en Verano, realizado el 31 de enero, instancia que permitió abrir a la ciudadanía el Museo del Ahorro en Santiago y el Centro Cultural de Valparaíso. Estas actividades reforzaron el vínculo entre el banco y la ciudadanía, permitiendo difundir el patrimonio institucional y cultural, además de ampliar el acceso a experiencias educativas y recreativas vinculadas a la historia económica y social del país.

Estas iniciativas no solo acercan el cine, el teatro o el arte visual a familias y vecinos, sino que también despiertan emociones, orgullo e identidad en torno a los espacios que habitan, transformando sucursales, plazas y centros culturales en lugares de encuentro y experiencia compartida.

Ver a niños, niñas, adultos mayores y familias reunidas frente a una película o participando en actividades culturales genera momentos de alegría, sorpresa y conexión comunitaria que fortalecen el sentido de pertenencia y el vínculo entre las personas y su entorno. Asimismo, el impulso a la circulación de obras teatrales y producciones audiovisuales permite que el arte viaje, emocione y deje huella en distintas localidades del país, reafirmando la cultura como un motor de desarrollo social que inspira, une y enriquece la vida de las comunidades.