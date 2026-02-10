Hoteles preparan escapadas y panoramas especiales para San Valentín

Este 14 de febrero, los hoteles se transforman en verdaderos escenarios para celebrar el amor en todas sus formas. Lejos de limitarse a una cena tradicional, la tendencia apunta a experiencias integrales que combinan gastronomía de alto nivel, música en vivo, coctelería, estadía y bienestar, con propuestas pensadas tanto para parejas como para quienes prefieren celebrar la amistad o el amor propio.

Desde panoramas frente al mar hasta experiencias urbanas sofisticadas, los hoteles apuestan por detalles cuidadosamente diseñados para crear momentos memorables, donde el ambiente y la experiencia pesan tanto como el menú.

Renaissance Santiago Hotel: una noche iluminada por el amor

Bajo el concepto “Night of Light: una noche para iluminar el corazón”, Renaissance Santiago Hotel presenta una cena de San Valentín para el sábado 14 de febrero, a las 20:30 horas, en Catae Restaurant, completamente ambientado con más de 1.500 tea candles, creando una atmósfera íntima y cálida.

La experiencia se acompaña de piano y voz en vivo, con un repertorio que recorre la Bossa Nova, boleros y clásicos anglo dedicados al amor, en una velada definida como Anglo-Love. La propuesta gastronómica, liderada por el chef ejecutivo Tomás Navarro, contempla un menú de cuatro tiempos con maridaje de Viña Undurraga, línea Terroir Hunter.

Para quienes deseen extender la experiencia, el hotel ofrece un plan de estadía con espumante, chocolates de bienvenida, desayuno buffet y acceso a Elential Spa, además de piscina exterior y terrazas. Valor cena: $160.000 por persona (Early Bird $140.000). Plan completo para dos: $400.000.

The Ritz-Carlton, Santiago: alta gastronomía y escapadas urbanas

The Ritz-Carlton, Santiago invita a celebrar San Valentín desde la elegancia y la desconexión. La noche del 14 de febrero, el Grand Ballroom será escenario de una Cena de San Valentín de cuatro tiempos, maridada con vinos de Viña Haras de Pirque, diseñada para detener el tiempo y celebrar desde los detalles. Valor: $190.000 por pareja.

Para quienes desean extender la experiencia, el hotel presenta Honeymoon Bliss, una escapada urbana que incluye desayuno en la habitación y detalles pensados para el descanso y la conexión en pareja, disponible durante febrero.

Santiago Marriott Hotel: sabores que se disfrutan con ritmo propio

En el restaurante Latin, distinguido en los World Luxury Awards 2025, Santiago Marriott Hotel presenta una cena de San Valentín de cuatro tiempos, liderada por el chef Sergio Ahumada. La propuesta se concibe como un recorrido gastronómico pausado, donde cada plato invita a disfrutar sin anticipar el siguiente.

El menú incluye langosta con maíz y caviar, jaiba mora con notas cítricas, filete de res con foie gras y un cierre dulce de chocolate, piña y mango. La velada se acompaña de piano en vivo y cóctel de bienvenida. Valor: $145.000 por persona (15% de descuento para socios MEC).

AC Hotel Santiago Cenco Costanera: Sip, Stay and Love

AC Hotel Santiago Cenco Costanera propone celebrar San Valentín desde la versatilidad, con alternativas que permiten elegir entre una experiencia gastronómica, una noche de descanso o ambas.

La celebración comienza con una cena de cuatro tiempos en AC Kitchen, diseñada especialmente para la ocasión, con opciones vegetarianas, vinos y bebidas sin alcohol, en un ambiente de iluminación tenue y música ambiental. La cena se realiza el 14 de febrero desde las 19:30 horas y tiene un valor de $140.000 por pareja.

Para quienes buscan prolongar la noche, el paquete “Sip, Stay and Love” permite sumar una noche de estadía con desayuno buffet, espumante, frutillas con chocolate, macarrones y late check-out. Además, quienes reserven la cena acceden a un 35% de descuento en la tarifa de alojamiento.

La velada puede continuar en Luna Bar, con cócteles especiales y vista panorámica de la ciudad.

Mandarin Oriental, Santiago: tres formas de enamorarse

Mandarin Oriental, Santiago eleva la celebración con tres exclusivas experiencias gastronómicas.

– El Jardín: cena de seis tiempos al aire libre, con Champagne Veuve Clicquot y platos como wagyu Rossini y salmón en hojaldre.

– Senso: propuesta europea refinada, con langosta austral, foie gras y pavlova de lavanda.

– Matsuri: un viaje por la cocina oriental contemporánea, con wagyu, ostras, tiraditos y sake.

Además, el hotel ofrece el plan Valentine’s Day Escape, que combina estadía, cena, espumante y late check-out. Valores desde $340.000 por pareja.

W Santiago: tres formas de celebrar el amor

W Santiago se suma a las celebraciones con tres alternativas distintas que combinan gastronomía, música y ambiente. Para los amantes de la cocina de autor, Karai ofrece una experiencia de alta cocina Nikkei, donde los sabores japoneses y peruanos se fusionan en preparaciones sofisticadas y creativas. Quienes prefieren un ambiente más relajado y festivo pueden optar por el sunset party en el rooftop Red2One, con vista panorámica a la ciudad, música y coctelería de autor, ideal para comenzar la noche celebrando.

Finalmente, NoSo propone una cena de cinco tiempos, pensada para una celebración más íntima, con un menú diseñado especialmente para San Valentín. A estas alternativas se suma una atractiva promoción de alojamiento, que permite extender la experiencia y vivir la celebración sin apuros.

Hotel Almacruz: romance en el corazón de Santiago

Ubicado en pleno centro de la capital, Hotel Almacruz se suma a las celebraciones de San Valentín con una propuesta pensada para quienes buscan una escapada romántica sin salir de la ciudad, combinando comodidad, gastronomía y una localización privilegiada que permite sumar panoramas culturales durante el fin de semana.

Para este 14 de febrero, el hotel invita a las parejas a vivir una experiencia que pone el foco en el reencuentro y la desconexión de la rutina diaria. El Programa del Día de los Enamorados incluye alojamiento en habitación estándar, espumante y chocolates de bienvenida en la habitación, además de una cena para dos personas en el restaurante Make Make, reconocido por su propuesta gastronómica que fusiona sabores locales e internacionales en un ambiente cálido y elegante.

Four Points by Sheraton Santiago: amor en clave cercana

En el corazón de Providencia, Four Points by Sheraton Santiago propone una celebración accesible y cuidada bajo el concepto “Love is in the Air”. La experiencia contempla una cena de cuatro tiempos con maridaje, música en vivo y el sorteo de una estadía para dos personas.

La celebración se realizará el 14 de febrero, entre las 19:30 y las 22:00 horas. Valor: $145.000 por pareja, en una velada que combina gastronomía, ambiente y cercanía, ideal para quienes buscan celebrar sin salir del centro de la ciudad.

Courtyard Santiago Las Condes: celebrar sin apuro, de día o de noche

Courtyard Santiago Las Condes by Marriott propone dos maneras de vivir San Valentín en torno a la mesa, adaptándose a distintos ritmos y momentos del día.

Al mediodía, el hotel ofrece un almuerzo especial de tres tiempos, con aperitivo de bienvenida y dos copas de vino o espumante por pareja, pensado para una celebración relajada y sin prisas. Se realiza entre las 13:00 y 15:00 horas, incluye estacionamiento y sorteos, y tiene un valor de $95.000 por pareja.

Por la noche, la invitación es a una cena de cinco tiempos, con welcome drink, vinos, show de magia en vivo y sorteos especiales, en una experiencia más íntima y envolvente. Valor: $145.000 por pareja.

Sheraton Miramar: amor frente al mar

Con una de las vistas más privilegiadas de la costa chilena, Sheraton Miramar Hotel, en Viña del Mar, propone este año dos celebraciones. Por un lado, su versión “Sin Valentín” es un panorama pensado para quienes celebran la amistad o simplemente quieren disfrutar de una noche distinta. La propuesta incluye música a cargo de DJ, ambiente relajado y coctelería con promociones especiales 2×1, convirtiéndose en una alternativa ideal para grupos de amigos que buscan una experiencia festiva frente al mar.

Para las parejas, en tanto, Sheraton Miramar ofrece una cena romántica de cinco tiempos con vista directa al océano Pacífico. El menú de autor está diseñado para estimular los sentidos, con productos nobles y preparaciones delicadas que incluyen ostras frescas, filete acompañado de trufas y un postre de chocolate 70% cacao, pensado como cierre perfecto para la velada. La experiencia se complementa con música en vivo y un montaje íntimo que invita a disfrutar del atardecer y la noche junto al sonido del mar.