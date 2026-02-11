Meet & Drink Love Edition: vinos y destilados en Barrio Lastarria en la previa del Día del Amor

En un mes marcado por las celebraciones del amor, las experiencias compartidas y los panoramas urbanos, Santiago suma una nueva propuesta para quienes buscan conmemorar esta fecha de una forma distinta. En la antesala del Día del Amor, la capital se prepara para vivir una experiencia sensorial única con Meet & Drink Love Edition, un encuentro que combina enogastronomía, diseño de autor y cultura urbana en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad.

Este viernes 13 de febrero, el evento reunirá en pleno Barrio Lastarria una cuidada selección de etiquetas boutique y destilados de autor, en un ambiente íntimo y sofisticado. Por primera vez en febrero, Meet and Drink invita a los asistentes a descubrir propuestas exclusivas y a dejarse sorprender por aromas y texturas que convierten cada copa en una experiencia.

Con degustaciones ilimitadas, Meet Drink Love Edition propone una experiencia sensorial irrepetible, ideal para brindar, compartir y vivir un momento inolvidable sin salir de la ciudad.

La cita será el viernes 13 de febrero, entre las 17:00 y las 22:00 horas, en el Hotel Cumbres Lastarria (José Victorino Lastarria 299, Santiago Centro), a pasos del Metro Universidad Católica (L1) y Bellas Artes (L5).

La entrada incluye una copa y degustaciones ilimitadas de vinos y destilados, en una jornada especialmente diseñada para celebrar el amor y el buen vivir.

Valores de entradas:

Venta 1: $15.000

Venta 2: $20.000

*Valores más comisión.

Expositores confirmados

Entre las marcas y productores participantes destacan:

Améstica Vinos, Viña Choapa, De Toro Alexander Vinos, Viña Dos Carmines, Espumante Garibaldi, Viña Hope Valley de Colchagua, Viña Kuriman, Los dos Enólogos, Magyar Wines, Peralillo Wines, Rondo Wines, Viña Aurora, Weichafe Wines, Epifania Wines, Vino Gotas de Luz, Casa Mesa Bozzolo, The Old Bastard.

A ellos se suman propuestas en destilados y gastronomía como Pisco Wilüf, Pituko Sour, Gin Canallas, Charcutería Ibérica, Color y Sabor, Salares y Sabores, Dilo con Cariño Chocolates, Emporio de Baco y De la Coco Enocosmética.

Una invitación a celebrar el amor, el buen beber y la vida, en una noche donde cada detalle está pensado para conquistar los sentidos.

Las entradas están disponibles a través de Passline.