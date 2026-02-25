Sabores, talleres y tradiciones: el Día del Tomate vuelve al MUT con una fiesta para los sentidos
La tercera edición del Día del Tomate reunirá a productores, cocineros y emprendedores este sábado 28 de febrero en el Mercado Urbano Tobalaba, con más de 40 stands, talleres, degustaciones y una propuesta gastronómica que celebra la diversidad del tomate chileno.
El próximo sábado 28 de febrero, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) volverá a llenarse de colores, aromas y sabores con la tercera edición del Día del Tomate, una jornada que ya se consolida como cita imperdible del calendario gastronómico y cultural chileno.
Organizado por la agricultora Carmen Garrido, conocida como La Cooka, junto a la gestora cultural Natalia Elis, el evento reunirá a productores, cocineros y amantes de la cocina en torno a una fruta que simboliza la diversidad y el trabajo agrícola.
“El Día del Tomate busca celebrar la agricultura, la gastronomía y la cultura en torno al tomate, integrando productores, cocineros y otros oficios”, afirman sus organizadoras. La versión anterior convocó a más de 7.500 asistentes, y este año promete superar esa cifra con una oferta ampliada y nuevas actividades.
Un despliegue de sabores y sabores
En el cuarto piso del MUT, 40 stands de agricultores y proyectos de todo Chile —del norte al sur— ofrecerán semillas, productos de origen, bioinsumos y preparaciones que invitan a disfrutar del tomate en múltiples formatos: sándwiches, pizzas artesanales y platos para compartir.
Con más de diez mil variedades registradas en el mundo, el tomate es una de las frutas más consumidas a nivel global, y este evento lo celebra en formato lúdico y educativo, permitiendo conocer y degustar distintas variedades directamente de la mano de sus productores.
Esta edición suma además alianzas con reconocidos chefs nacionales, entre ellos Nicolás Tapia (YumCha), Ágata Quercia (Benito Vicente) y Manuel Balmaceda (Cora Bistró), junto a una nueva propuesta de bar con coctelería y cervezas artesanales. También habrá degustaciones especiales y la participación de emprendimientos jóvenes que exploran el tomate desde la cocina, la panadería y la pastelería.
Uno de los focos del Día del Tomate 2026 será el sector dedicado al Maule, que pondrá en valor las variedades patrimoniales como el tomate rosado y el limachino, con la presencia de agricultores e investigadores que trabajan por su rescate y revalorización.
El programa incluye actividades pagadas (con valores entre $8.000 y $25.000) que requieren inscripción previa:
- Cómo guardar semillas
- Taller de conservas
- Recetas con tomate, con el chef Manuel Balmaceda (Cora Bistró)
- Cata de tomates de Chile
- Degustación Maule: carignan y tomate rosado
- Coctelería fácil con tomate
- Degustación de preparaciones con tomate tenca, a cargo del chef Nicolás Tapia(YumCha)
Estas instancias apuntan a reforzar el espíritu de intercambio y aprendizaje que dio origen al Día del Tomate, abriendo espacios de conversación y creación en torno a esta fruta tan presente en la mesa chilena.
Coordenadas del evento
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 11:00 a 20:00 hrs.
- Lugar: Mercado Urbano Tobalaba (MUT), 4° piso (Av. Apoquindo 2730, Las Condes)
- Entrada: Liberada
- Talleres: Entre $8.000 y $25.000 (con inscripción previa)