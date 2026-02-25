Sabores, talleres y tradiciones: el Día del Tomate vuelve al MUT con una fiesta para los sentidos

El próximo sábado 28 de febrero, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) volverá a llenarse de colores, aromas y sabores con la tercera edición del Día del Tomate, una jornada que ya se consolida como cita imperdible del calendario gastronómico y cultural chileno.

Organizado por la agricultora Carmen Garrido, conocida como La Cooka, junto a la gestora cultural Natalia Elis, el evento reunirá a productores, cocineros y amantes de la cocina en torno a una fruta que simboliza la diversidad y el trabajo agrícola.

“El Día del Tomate busca celebrar la agricultura, la gastronomía y la cultura en torno al tomate, integrando productores, cocineros y otros oficios”, afirman sus organizadoras. La versión anterior convocó a más de 7.500 asistentes, y este año promete superar esa cifra con una oferta ampliada y nuevas actividades.

Un despliegue de sabores y sabores

En el cuarto piso del MUT, 40 stands de agricultores y proyectos de todo Chile —del norte al sur— ofrecerán semillas, productos de origen, bioinsumos y preparaciones que invitan a disfrutar del tomate en múltiples formatos: sándwiches, pizzas artesanales y platos para compartir.

Con más de diez mil variedades registradas en el mundo, el tomate es una de las frutas más consumidas a nivel global, y este evento lo celebra en formato lúdico y educativo, permitiendo conocer y degustar distintas variedades directamente de la mano de sus productores.

Esta edición suma además alianzas con reconocidos chefs nacionales, entre ellos Nicolás Tapia (YumCha), Ágata Quercia (Benito Vicente) y Manuel Balmaceda (Cora Bistró), junto a una nueva propuesta de bar con coctelería y cervezas artesanales. También habrá degustaciones especiales y la participación de emprendimientos jóvenes que exploran el tomate desde la cocina, la panadería y la pastelería.

Uno de los focos del Día del Tomate 2026 será el sector dedicado al Maule, que pondrá en valor las variedades patrimoniales como el tomate rosado y el limachino, con la presencia de agricultores e investigadores que trabajan por su rescate y revalorización.

El programa incluye actividades pagadas (con valores entre $8.000 y $25.000) que requieren inscripción previa:

Cómo guardar semillas

Taller de conservas

Recetas con tomate, con el chef Manuel Balmaceda (Cora Bistró)

Cata de tomates de Chile

Degustación Maule: carignan y tomate rosado

Coctelería fácil con tomate

Degustación de preparaciones con tomate tenca, a cargo del chef Nicolás Tapia(YumCha)

Estas instancias apuntan a reforzar el espíritu de intercambio y aprendizaje que dio origen al Día del Tomate, abriendo espacios de conversación y creación en torno a esta fruta tan presente en la mesa chilena.

Coordenadas del evento