Fiesta de la Vendimia de Colchagua celebra su 26ª edición y los 30 años de la Ruta del Vino

El Valle de Colchagua se prepara para vivir una edición histórica. Los días 6, 7 y 8 de marzo se realizará la 26ª Fiesta de la Vendimia de Colchagua, una versión que no solo celebra la cosecha 2026, sino también los 30 años de la Ruta del Vino de Colchagua, fundada en 1996 y convertida hoy en uno de los principales motores turísticos y enológicos del país.

Consolidada como una de las vendimias más emblemática de Chile, la edición 2026 busca elevar el estándar del evento con una propuesta más sofisticada, sensorial y orientada a la experiencia integral del visitante.

“La Fiesta de la Vendimia de Colchagua se ha transformado en el gran punto de encuentro entre tradición, excelencia enológica y celebración. Este año quisimos dar un paso más, incorporando mejoras en infraestructura, diseño y programación para ofrecer una experiencia de nivel internacional”, señala María Ignacia Eyzaguirre, presidenta de las Viñas de Colchagua.

Colchagua en 360°: una experiencia que se vive con todos los sentidos

Durante tres días, la Plaza de Armas de Santa Cruz reunirá a 19 viñas del valle, que presentarán vinos íconos y etiquetas de alta gama, reflejando la identidad y el prestigio enológico de la zona. Cada degustación estará guiada por sommeliers, quienes conducirán al público a través de aromas, notas y matices, mientras chefs invitados ofrecerán propuestas gastronómicas especialmente diseñadas para potenciar el maridaje con los vinos del valle.

La programación artística incluirá música en vivo —jazz, blues, baladas y folklore— creando una atmósfera elegante y vibrante a lo largo de toda la jornada. El evento contará además con una zona lounge pensada para el descanso y el encuentro, techumbre total en sectores de circulación para garantizar mayor comodidad y un punto de venta turístico donde los asistentes podrán acceder a tours y experiencias enoturísticas del valle, extendiendo así la vivencia más allá de la plaza.

Atardeceres en la plaza, aromas intensos en el aire, copas que tintinean, música en vivo y el paisaje del valle como telón de fondo conforman el panorama ideal del verano tardío, a solo dos horas de Santiago. Una escapada perfecta para disfrutar en pareja, con amigos o como parte de una experiencia de turismo internacional.

Nueva Barra Premium: un wine lounge de alto estándar

Entre las principales novedades de esta edición destaca la nueva Barra Premium, concebida como un exclusivo wine lounge completamente rediseñado. El espacio contará con ambientación renovada, música permanente y momentos especiales con DJ.

La experiencia incluye una pulsera de degustación ilimitada de vinos de alta gama, servicio a temperatura perfecta gracias a sistemas de climatización y acompañamiento permanente de sommeliers expertos. La Copa Premium tendrá un valor de $79.000 y estará disponible hasta agotar stock.

Con el objetivo de fomentar el consumo responsable y facilitar el acceso desde la capital, se dispondrá de servicio de transfer desde Santiago a Santa Cruz durante los tres días del evento, a cargo de Vmove, con venta disponible en rutadelvino.cl.

30 años de la Ruta del Vino: historia y proyección internacional

La edición 2026 tendrá un carácter especialmente simbólico al conmemorar los 30 años de la Ruta del Vino de Colchagua. En estas tres décadas, el valle ha pasado de ser un polo tradicional de producción a consolidarse como uno de los destinos enológicos más relevantes de América Latina y un referente del enoturismo chileno.

Esta celebración busca relevar ese recorrido, poniendo en valor la historia, la innovación y el orgullo vitivinícola que han posicionado a Colchagua en el mapa internacional, y proyectar al valle hacia el futuro manteniendo intacta su identidad y pasión por el vino.

Programa y valores

Viernes 6 de marzo

17:00 hrs Inicio

22:30 hrs Cierre venta tickets

00:00 hrs Cierre degustaciones

Sábado 7 de marzo

11:30 hrs Inicio

21:00 hrs Cierre venta tickets

22:00 hrs Cierre degustaciones

Domingo 8 de marzo

11:30 hrs Inicio

17:00 hrs Cierre venta tickets

18:00 hrs Cierre degustaciones

Valores:

• Copa Vendimia: $16.000 (Copa + 4 tickets de degustación)

• Copa Colchagua: $29.000 (Copa + 4 tickets de degustación)

• Copa Premium: $79.000 (Copa + pulsera de degustación ilimitada de vinos de alta gama)

Disponible hasta agotar stock.