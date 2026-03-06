Vivir la vendimia desde dentro: la exclusiva experiencia que invita a cosechar en Pirque

La vendimia —la cosecha de las uvas destinadas a la producción de vino— es uno de los momentos más significativos del calendario agrícola y cultural de Chile. En los últimos años, además, ha dejado de ser solo una labor del campo para transformarse también en una experiencia turística cada vez más valorada por el público. El creciente interés por el enoturismo y por conocer el origen de los productos ha llevado a que más personas quieran participar de este proceso que marca el inicio de una nueva añada en los viñedos del país.

Por eso algunas viñas han comenzado a abrir procesos históricamente reservados al mundo productivo para transformarlos en experiencias inmersivas. Es el caso de la Viña Concha y Toro, que este año permitirá a visitantes ser parte activa de la cosecha en su histórico viñedo de Pirque.

Entre el 14 de marzo y el 18 de abril, todos los sábados, esta experiencia exclusiva permite participar directamente en la vendimia y adentrarse en el paisaje, la historia y el oficio que dan origen al vino, en una propuesta pensada para quienes valoran experiencias auténticas.

El recorrido incluye la cosecha de uvas Cabernet Sauvignon en el histórico viñedo Pirque Viejo y una visita por espacios emblemáticos del Centro del Vino como el área sensorial y museográfica El Origen de una Leyenda, la bodega subterránea Casillero del Diablo, construcciones patrimoniales, además del Jardín de Variedades y el Parque Concha y Toro.

La experiencia contempla la entrega de un kit de vendimia —delantal y sombrero— y culmina con un almuerzo campestre en el entorno natural del parque, acompañado de una degustación de cuatro copas de vinos ultra premium de la línea Terrunyo de Concha y Toro.

“La vendimia es uno de los momentos más significativos del calendario vitivinícola, y es la primera vez que Concha y Toro decide abrirla a público como una forma de compartir nuestro patrimonio desde una mirada contemporánea. Esta experiencia busca conectar a las personas con el origen del vino, el paisaje y el oficio, en un formato cercano y auténtico, pensado para quienes valoran el turismo de experiencias”, explica Matías Holzapfel, gerente comercial del Centro del Vino.

En un país como Chile, que se ha consolidado como uno de los principales productores y exportadores de vino del mundo, la vendimia no solo marca el inicio de la elaboración de una nueva añada, sino que también representa una tradición profundamente ligada a la identidad rural, la historia vitivinícola y el paisaje de los valles del vino.

Datos de la experiencia

La Experiencia Vendimia Concha y Toro 2026 es una invitación a celebrar la vendimia desde dentro, en un entorno natural privilegiado, donde historia, tradición, vino y gastronomía se encuentran para dar vida a un momento irrepetible.