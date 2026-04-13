Harry Potter: La experiencia del Bosque Prohibido llega a Santiago en Parque Quinta Normal

La magia de Harry Potter aterriza en Santiago este otoño. Desde el próximo 24 de abril, el Parque Quinta Normal será el escenario de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, un recorrido nocturno e inmersivo inspirado en la popular saga cinematográfica.

Por primera vez en Chile y Latinoamérica, fanáticos de todas las edades podrán adentrarse en un sendero iluminado que recrea el icónico Bosque Prohibido. La experiencia invita a recorrer un circuito de aproximadamente un kilómetro, donde la iluminación y los efectos especiales transforman el entorno en un mundo mágico al aire libre.

El evento, que ya ha convocado a más de dos millones de visitantes en países como Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Estados Unidos y Canadá, llega ahora a Santiago con una propuesta pensada para toda la familia, en uno de los parques más tradicionales de la capital.

A medida que cae la noche, los asistentes se internarán en un bosque encantado donde se desplegarán escenas y elementos inspirados en momentos clave de las películas de Harry Potter y Fantastic Beasts. Durante el recorrido, podrán encontrarse con criaturas mágicas como hipogrifos, nifflers y otras sorpresas.

“Estamos encantados de traer este recorrido encantado al mercado chileno”, afirma César Ruiz, Manager regional de Fever Originals en Latinoamérica. “Esta experiencia de nivel mundial será un evento inolvidable tanto para los habitantes de Santiago como para los que vengan de fuera”, agrega.

El trayecto culmina en una aldea temática, donde los visitantes podrán acceder a distintos puestos de comida y bebida, además de una tienda con productos oficiales y exclusivos de la franquicia.

Las entradas estarán disponibles a partir del 15 de abril de 2026, aunque desde ya es posible inscribirse en una lista de espera para acceder a una preventa anticipada. Además, los clientes de Caja Los Andes contarán con un 20% de descuento en una preventa especial de 24 horas, que comenzará el 13 de abril al mediodía.

La experiencia se desarrollará desde el 24 de abril, por tiempo limitado, en el Parque Quinta Normal (Av. Matucana 520), con funciones diarias a partir de las 18:00 horas. El recorrido tiene una duración estimada de entre 60 y 90 minutos, es apto para todas las edades —aunque se recomienda que menores de 12 años asistan acompañados— y contempla tramos con superficies irregulares propias del parque, lo que podría implicar algunas dificultades de acceso.