Meet & Drink Not Vendimia 2026: el evento boutique con degustación ilimitada que redefine el vino

En una temporada dominada por eventos multitudinarios, Meet & Drink regresa en una versión renovada que eleva la experiencia hacia un territorio más sofisticado y multisensorial. En esta edición “Not Vendimia”, además de su cuidada selección de viñas, y destilados, el evento suma un componente artístico que promete marcar la diferencia.

El sábado 18 de abril, el elegante Hotel Cumbres Lastarria será el escenario de este encuentro que reunirá a más de 30 expositores, entre viñas boutique, productos gourmet y enocosmética en un formato íntimo donde la calidad y la conversación son protagonistas.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la participación de El Noni (@elnonimusico), productor musical, cantautor y compositor chileno, reconocido por ser el creador de éxitos como “In Jamaica” y “Mama yo quiero” de los noventeros Bambú. El artista presentará su show “Boleros y Copas”, una propuesta que reinterpreta boleros clásicos junto a icónicas canciones de los años 80 y 90 en versión bolero, creando una atmósfera elegante, nostálgica y profundamente envolvente con incursiones de cumbia y reggae, aportando dinamismo y frescura a una experiencia pensada para disfrutarse sin prisa, copa en mano.

“Este tipo de instancias permite algo que no siempre ocurre: que las personas entiendan el vino desde su origen, desde la tierra y desde quien lo hace. Esa conexión cambia completamente la experiencia de beber vino”, señala Lucía Aguayo, productora ejecutiva de Meet and Drink y directora de El Buen Beber.

La experiencia incluye copa y degustaciones ilimitadas de vinos y destilados premium, permitiendo a los asistentes recorrer libremente una selección de etiquetas de producción limitada, muchas de ellas fuera del circuito comercial habitual.

“Cuando además sumas música en vivo con identidad, como esta propuesta de boleros reinterpretados, se genera una atmósfera distinta, mucho más emocional y memorable”, comenta Lucía.

Ubicado en el corazón cultural de la ciudad, el barrio Lastarria refuerza el carácter de esta experiencia: urbana, elegante y contemporánea, pensada para quienes buscan algo más que una degustación tradicional.

Una experiencia que va más allá del vino

Más que una degustación, Meet & Drink Not Vendimia se posiciona como una experiencia sensorial completa, donde el vino dialoga con la música, la gastronomía y el entorno. Su formato boutique permite una conexión más directa con productores y etiquetas, generando un espacio donde la conversación, el descubrimiento y el disfrute se vuelven protagonistas.

En un contexto donde abundan los eventos masivos, esta propuesta apuesta por la calidad por sobre la cantidad, ofreciendo una alternativa sofisticada para quienes buscan vivir el vino desde una perspectiva más cercana, cultural y memorable.

Detalles del evento

* Fecha: Sábado 18 de abril

* Horario: 14:00 a 21:00 hrs

* Lugar: Hotel Cumbres Lastarria

* Entradas: Preventa: $15.000 (hasta el 31 de marzo) / Venta general: $20.000 (1 al 17 de abril) / Puerta: $25.000 (valores + comisión)

Entradas disponibles a través de Passline.

Con una propuesta curada, música en vivo y degustaciones ilimitadas, Meet & Drink Not Vendimia se posiciona como una experiencia de alto nivel que combina vino, cultura y estilo en un solo lugar.

Cupos limitados. Evento para mayores de 18 años.