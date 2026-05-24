Casa Bosque celebrará el Día de los Patrimonios con tours y arte en Cajón del Maipo

En una nueva edición del Día de los Patrimonios, Casa Bosque se sumará a las actividades culturales abiertas a la comunidad con una programación especial que permitirá a los visitantes conocer la historia, arquitectura y propuesta artística de este reconocido espacio ubicado en el Cajón del Maipo.

Durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo, el recinto ofrecerá tours patrimoniales guiados y distintas experiencias orientadas a conectar a los asistentes con la cultura, la naturaleza y el patrimonio local, en un entorno marcado por la tranquilidad y el paisaje cordillerano.

Construida en el año 2000, Casa Bosque se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos de la zona gracias a una propuesta que combina gastronomía, descanso y experiencias inmersivas en medio de la naturaleza. Sin embargo, uno de sus principales sellos está en su dimensión artística: el espacio fue diseñado y construido por el artista Sergio Andrade como una obra habitable, donde cada rincón reúne detalles únicos y piezas creadas por distintos artistas a lo largo de los años.

Los recorridos permitirán descubrir parte del “arte escondido” de Casa Bosque, compuesto por pinturas en techos, lámparas artesanales, esculturas, duendes ocultos y diversas intervenciones artísticas integradas en la infraestructura del lugar, transformándolo en una experiencia cultural viva y en permanente transformación.

La programación comenzará con el denominado “Tour de Liott”, actividad con inscripción previa que se desarrollará entre las 09:00 y las 12:00 horas. Más tarde, entre las 12:30 y las 17:00 horas, se realizarán recorridos patrimoniales guiados con acceso liberado para todo público, donde los asistentes podrán conocer la historia del espacio y los elementos que han dado forma a su identidad.

Además de las visitas guiadas, Casa Bosque contará con distintas actividades y sorpresas pensadas para toda la familia, en un ambiente cercano y enfocado en relevar el patrimonio cultural y natural del Cajón del Maipo.

“Queremos abrir nuestras puertas para que las personas puedan conocer más sobre la historia de Casa Bosque y vivir una experiencia que mezcla patrimonio, naturaleza y cultura. La idea es que quienes nos visiten puedan recorrer el espacio, descubrir sus rincones y disfrutar de un panorama diferente durante este Día de los Patrimonios”, comenta Alejandro Benavente, organizador de las actividades del Día de los Patrimonios.

Las actividades se realizarán en Camino al Volcán 16.829, en Guayacán, San José de Maipo, y estarán abiertas al público general. El recinto contará además con facilidades para familias, incluyendo mudadores y acceso para coches.