Más de 40 corpóreos se reúnen en inédita fonda para celebrar las Fiestas Patrias

El fenómeno de los corpóreos ha ganado espacio en la cultura publicitaria chilena, donde personajes que representan a marcas e instituciones han dejado de ser solo parte de campañas comerciales para convertirse en figuras reconocibles y protagonistas de contenidos en redes sociales. En ese contexto, más de 40 de estos personajes se reunieron para celebrar las Fiestas Patrias en la primera Fonda Oficial de Corpóreos.

La iniciativa, convocada por Pollito y Choclito, personajes de Super Pollo de Agrosuper, se realizó el 14 de septiembre y reunió a reconocidos corpóreos de distintas marcas en una jornada presencial que también contó con miles de espectadores conectados vía streaming.

El encuentro comenzó con un tradicional pie de cueca y continuó con distintas competencias inspiradas en los juegos típicos de septiembre, como tirar la cuerda, carreras de sacos y un emboque XL. La actividad finalizó con un torneo de baile, en el que los participantes compitieron por convertirse en el mejor bailarín de la jornada.

La votación estuvo a cargo del público que siguió la transmisión en vivo, liderada por el comediante y creador de contenido Claudio Michaux. Finalmente, “Andi”, corpóreo de Aguas Andinas, fue elegido como el ganador de la competencia de baile.

Al respecto, Macarena Pizarro, gerente de Marketing e Innovación de Productos de Agrosuper, destacó: “Pollito y Choclito son un ícono de nuestra marca Super Pollo y fueron los anfitriones de un panorama que mezcló lo que más nos gusta de septiembre: pasarlo bien y reunirnos en torno a la comida. Este tipo de actividades nos permite conectar con los consumidores de una manera distinta, haciendo realidad nuestro propósito de alimentar lo bueno de la vida todos los días”.

De las campañas publicitarias a las redes sociales

La convocatoria comenzó a principios de agosto a través de redes sociales, donde la audiencia pudo nominar a sus corpóreos favoritos. A partir de esa participación se definió el line-up que llegó hasta la fonda.

Entre los asistentes estuvieron Teletín, BCI, el Mono Costa y los corpóreos de Sodimac, Entel y Chilexpress, entre otros personajes vinculados a marcas e instituciones.

El encuentro reunió así a distintas comunidades en torno a una actividad dieciochera que trasladó a los corpóreos desde sus habituales apariciones publicitarias hacia un espacio común de entretenimiento, interacción y competencia.