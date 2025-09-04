Caribe, Miami y el sur de Chile: los viajes más demandados para estas Fiestas Patrias

Con la llegada de Fiestas Patrias, muchos chilenos ya preparan sus maletas para aprovechar los días de descanso que entrega el feriado. Según estimaciones de SKY Airline, entre el 13 y el 23 de septiembre más de 165 mil pasajeros viajarán dentro y fuera del país: 105 mil en rutas nacionales y 60 mil en internacionales.

La aerolínea proyecta que este año las decisiones de viaje estarán marcadas no solo por el destino, sino también por las experiencias que cada lugar ofrece: desde playas paradisíacas, cultura urbana y gastronomía, hasta la naturaleza del sur de Chile.

Caribe y Miami

El Caribe sigue consolidándose como uno de los favoritos de los chilenos para este feriado largo. Miami (3.900 pasajeros proyectados) se perfila como una opción ideal para quienes buscan combinar compras, vida nocturna y descanso en South Beach.

Por su parte, Punta Cana (3.800 pasajeros) y Cancún (2.300 pasajeros) son sinónimo de playas de arena blanca, aguas turquesa y hoteles todo incluido que permiten disfrutar de una desconexión total, con actividades que van desde deportes acuáticos hasta excursiones a sitios arqueológicos y reservas naturales.

Estos destinos, al ofrecer sol y calor fuera de temporada, permiten extender la sensación de vacaciones más allá del invierno chileno.

Sabor y cultura cruzando la cordillera

Otra tendencia son las escapadas urbanas cercanas. Buenos Aires lidera con más de 8.700 pasajeros proyectados, consolidándose como una opción cultural y gastronómica: espectáculos de tango, teatros, librerías históricas y parrillas de primer nivel esperan a los visitantes.

En la región, también sobresale Lima, con más de 12.300 pasajeros. La capital peruana continúa siendo reconocida como un destino gastronómico imperdible, mientras que las playas de Río de Janeiro (8.500) y Florianópolis (7.700) ofrecen paisajes tropicales y el calor característico de Brasil a solo cuatro horas de vuelo desde Santiago.

El sur de Chile, naturaleza y aventura

Dentro del país, el sur de Chile se alza como la opción más elegida. Puerto Montt lidera con más de 17.000 pasajeros proyectados, siendo la puerta de entrada a la Región de Los Lagos y sus paisajes de lagos, volcanes y bosques. Concepción, en tanto, espera más de 8.400 visitantes, mientras que en el norte, Antofagasta y Calama recibirán cerca de 11.000 y 10.800 pasajeros respectivamente, muchos de ellos atraídos por el desierto y sus reconocidos cielos estrellados.

Benjamín Cox, subgerente de Ventas de SKY Airline, destacó que “la decisión de viaje ya no depende solo del destino, sino también de las experiencias y panoramas que buscan vivir, como los que ofrecen Buenos Aires, las playas del Caribe o los paisajes del sur de nuestro país”.

Con múltiples opciones nacionales e internacionales, este 18 de septiembre se perfila como una oportunidad para que los chilenos disfruten de la desconexión, la cultura y la aventura en diversos rincones del continente.