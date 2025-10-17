Entre lagos y volcanes: Puerto Varas se consolida como destino de bodas y lunas de miel en Chile

En el corazón de la Región de Los Lagos, a orillas del imponente lago Llanquihue, se levanta Puerto Varas, una de las ciudades más encantadoras del sur de Chile. Con vistas únicas a los volcanes Osorno y Calbuco, este destino cautiva por su arquitectura de marcada influencia alemana y su entorno natural privilegiado, que la han consolidado como uno de los polos turísticos más destacados de la zona.

La ciudad confirmó su participación en Festuris Gramado 2025, donde será parte del Espacio Wedding, dedicado al mercado de bodas y lunas de miel. Ubicada en la puerta de entrada a la Patagonia, a orillas del lago Llanquihue y bajo la silueta del volcán Osorno, la ciudad se presenta como un destino que conjuga naturaleza deslumbrante, herencia cultural y una hospitalidad de primer nivel, consolidándose como un escenario ideal para celebraciones y viajes inolvidables.

En Puerto Varas, el turismo late como la principal fuerza de la ciudad. Con más de 380 servicios registrados, la industria se ha consolidado como motor económico y cultural, ofreciendo experiencias que van desde exclusivos hoteles cinco estrellas hasta cálidas cabañas familiares. Su variada gastronomía, marcada por la tradición alemana en restaurantes y pastelerías, junto a una amplia oferta de actividades de ocio y aventura, convierten cada visita en una experiencia única y memorable.

Un viaje al pasado a través de la naturaleza y arquitectura

La ciudad, ubicada a solo 1 hora y 40 minutos en avión desde Santiago, es accesible, encantadora y rodeada de unos paisajes naturales impresionantes. Puerto Varas es la puerta de entrada al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, donde los turistas pueden encontrar bosques centenarios, ríos cristalinos, volcanes y cascadas. Todo el lugar esta rodeado de una increíble naturaleza.

Por otro lado, el deporte aventura no se queda fuera. Actividades como rafting, pesca, senderismo y esquí están al alcance de todos quienes deseen vivir y contactar con la naturaleza en su estado más puro.

El entorno natural y la abundante cantidad de áreas verdes se complementa con la herencia cultural de la zona. Legada por los colonos alemanes que llegaron a la región durante el siglo XIX, esta influencia es visible desde el exterior de las fachadas como lo es la arquitectura de madera en iglesias históricas así como la cálida hospitalidad de la población local.

Con nueve Monumentos Nacionales y una Zona Típica preservada, Puerto Varas ofrece un verdadero viaje al pasado. Desde 1991, Puerto Varas y Gramado consolidan su vínculo como ciudades hermanas, fortaleciendo lazos culturales y turísticos. Ambas localidades comparten una historia marcada por la inmigración alemana, visible en su arquitectura, gastronomía y sentido de comunidad. Al igual que Gramado, Puerto Varas apuesta por ofrecer experiencias de calidad y encanto, que cautivan a visitantes de todo el mundo.

Puerto Varas como destino romántico

Asimismo, En esta edición de Festuris, Puerto Varas se consolida como un destino ideal para celebrar el amor, destacando su oferta para bodas y lunas de miel en el Espacio Wedding. La ciudad combina paisajes de ensueño con una infraestructura de excelencia, perfecta tanto para ceremonias íntimas como para grandes recepciones.

Sus hoteles cuentan con salones elegantes y servicios completos de banquetería, decoración y planificación de bodas, convirtiendo a Puerto Varas en una opción atractiva para quienes buscan casarse fuera del país. Para las lunas de miel, el destino propone paseos en velero, rutas gastronómicas, experiencias de bienestar y alojamientos con vistas al lago y al volcán.

La presencia de Puerto Varas en Festuris no es nueva: en ediciones anteriores, ha reforzado su imagen en el mercado brasileño y estrechado lazos con Gramado. Para 2025, la meta es consolidarse como un referente sudamericano en turismo romántico y experiencias de alto nivel.

Asimismo, la ciudad es un destino de bodas popular en el sur de nuestro país debido a la cantidad de paisajes naturales y románticos. Así, Puerto Varas se promociona activamente como un lugar importante para la realización de bodas y lunas de miel.