Cine bajo las estrellas: seis funciones gratuitas que se toman distintos balnearios del país 

Con las vacaciones en pleno desarrollo y el mar como telón de fondo, se lanzó “Scotiabank Cinema by Ford”, un panorama de verano que ofrecerá seis funciones gratuitas de cine al aire libre en distintas localidades costeras del país.

Cada jornada combinará cine y actividades para distintos públicos. Dentro de las actividades, se realizarán “Hombre al agua”, muro de escalada y un entretenido juego de reflejos, pensadas para el movimiento, el desafío y la participación, en línea con el espíritu outdoor y activo que promueve la marca.

La gira recorrerá la costa durante enero y febrero de 2026, con funciones al atardecer programadas para las 19:30 horas. Las fechas y lugares confirmados son:

viernes 23 de enero, Marbella

viernes 6 de febrero, Las Tacas

sábado 7 de febrero, Puerto Velero

viernes 13 de febrero, Marbella

viernes 20 de febrero, Santo Domingo

domingo 22 de febrero, Santa Maria del Mar

La película elegida es “Lilo & Stitch”, en su versión live action estrenada en 2025, una de las apuestas familiares favoritas del público. En Chile fue la más vista en cines, con más de 2,4 millones de personas en salas, mostrando que su historia de familia, amistad y espíritu hawaiano sigue conectando con distintas generaciones.

“Esta es la época perfecta para que las familias nos conozcan en un ambiente cercano y lleno de energía. En esta oportunidad, hemos desarrollado experiencias que potencian nuestra propuesta de valor y despiertan adrenalina, acción y ese espíritu aventurero que nos mueve”, destacó Antonieta Melo, gerente de marketing de Ford Chile.

Las entradas son gratuitas y se obtienen a través del sitio www.summercinema.cl, con cupos limitados por función.