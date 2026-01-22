Ruta turística en Alaska: así es el “Expreso Polar”, el tren de cristal que cruza el Ártico

Naturaleza salvaje, glaciares, fauna ártica y vagones con vista panorámica. Así se define la ruta turística conocida como “Expreso Polar”, una travesía ferroviaria por Alaska que se ha convertido en una de las experiencias más exclusivas para quienes buscan conocer el extremo norte de Estados Unidos desde una perspectiva distinta.

El también llamado “tren de cristal”, corresponde a la experiencia Gran aventura en Alaska con Alaska Railroad, una propuesta de la empresa Railbookers que, según Travel Leisure, tiene una duración de once días. El recorrido parte en Fairbanks, ciudad cercana al Círculo Polar Ártico y reconocida por su pasado ligado a la fiebre del oro.

Durante los primeros días, los viajeros recorren Fairbanks y sus alrededores, en un entorno marcado por climas extremos y una fuerte identidad histórica.

Denali: fauna, glaciares y la montaña más alta de América del Norte

Desde Fairbanks, el tren se dirige al Parque Nacional y Reserva Denali. Allí, los pasajeros pernoctan dentro del parque y participan en excursiones que incluyen paradas en miradores como Polychrome Overlook. En este entorno es habitual el avistamiento de osos pardos, alces, caribúes y lobos.

Uno de los momentos más esperados es la vista del monte Denali, que con sus 6.190 metros de altura se impone como la cumbre más alta de América del Norte y uno de los íconos naturales del continente.

El recorrido se realiza en vagones GoldStar Service del Alaska Railroad, equipados con cúpulas de cristal que entregan una vista de 360 grados. Desde allí es posible observar ríos congelados, glaciares y cordilleras cubiertas de nieve sin interrupciones visuales, convirtiendo cada tramo del viaje en una experiencia contemplativa.

Talkeetna, Anchorage y el cierre en Seward

La ruta incluye paradas en Talkeetna, un pueblo bohemio y punto de partida para rutas de trekking, y en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, donde se realizan recorridos guiados que combinan historia, cultura y naturaleza.

La etapa final llega a Seward, considerada la puerta de acceso al Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, famoso por su biodiversidad marina y paisajes de bosques húmedos y glaciares. Allí, ballenas, focas y aves marinas forman parte del entorno natural.

Una ruta turística para viajeros que buscan algo distinto

El itinerario contempla noches dentro de parques nacionales, excursiones para observar fauna y visitas a antiguos asentamientos mineros y pueblos de montaña. Todo el diseño del viaje apunta a una inmersión completa en el Ártico americano, combinando comodidad, seguridad y exploración.

Para quienes buscan una ruta turística fuera de lo convencional, el “Expreso Polar” ofrece dos versiones: la ruta sur, desde Fairbanks a Anchorage, y la inversa, conocida como Grand Adventure with Alaska Railroad Northbound.