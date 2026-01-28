Del Danubio al Sena: los cruceros fluviales que marcan tendencia para conocer Europa

Recorrer Europa sin aglomeraciones, a un ritmo pausado y con la comodidad de no cambiar de hotel es una de las principales razones por las que los cruceros fluviales están ganando terreno entre los viajeros chilenos.

Navegar por ríos emblemáticos del continente permite acceder a ciudades históricas y pueblos patrimoniales desde una perspectiva distinta, más cercana y menos masiva que el turismo tradicional.

Una forma distinta de viajar

Durante los últimos años, los cruceros fluviales han dejado de ser una opción de nicho para transformarse en una alternativa cada vez más considerada por quienes buscan experiencias culturales profundas y un viaje sin sobresaltos logísticos. A diferencia de los grandes cruceros marítimos, este formato se caracteriza por barcos pequeños, navegación tranquila y paradas directas en el corazón de ciudades y localidades históricas.

A nivel global, el turismo de cruceros —incluidos los fluviales— proyecta un crecimiento sostenido, con una tasa anual estimada cercana al 6,6% entre 2026 y 2030.

Daiana Mediña, gerenta de Brand y PR de Cocha, señala que “este crecimiento se explica, en parte, por una mayor demanda de viajes menos masivos, más personalizados y con foco en la experiencia. En ese contexto, los cruceros fluviales han logrado posicionarse con fuerza entre los viajeros chilenos”.

Los ríos más demandados por los viajeros chilenos

Entre las rutas más cotizadas destaca el río Danubio, que conecta ciudades como Viena, Budapest, Bratislava y Passau, combinando historia imperial, arquitectura y música. Los itinerarios más habituales consideran siete noches, con recorridos por hasta cuatro países, mientras que las versiones extendidas pueden llegar a ocho. A esto se suma la posibilidad de incorporar extensiones terrestres en destinos como Viena y Praga, una alternativa especialmente valorada por viajeros mayores de 50 años que priorizan un ritmo tranquilo y panorámico.

El río Rin es otra de las rutas con alta demanda, gracias a sus paisajes de castillos medievales, viñedos y pueblos históricos. La disponibilidad de salidas en español y la opción de viajar en distintas épocas del año —como otoño, asociado al vino, o invierno, con mercados navideños— lo han convertido en una alternativa atractiva para viajeros de mediana edad.

En tanto, el río Sena se vincula a experiencias más románticas y artísticas, con recorridos que conectan París con localidades asociadas al impresionismo y la historia medieval, muchas veces incluyendo noches a bordo en la capital francesa. Otras rutas como el Duero, el Elba y el Loira comienzan a ganar espacio entre quienes buscan propuestas menos masificadas, con foco en patrimonio, paisajes culturales y enogastronomía.

Una experiencia más íntima y cultural

Una de las principales diferencias de los cruceros fluviales es su escala. Los barcos suelen transportar entre 100 y 250 pasajeros, lo que genera un ambiente más tranquilo y cercano. La navegación es suave, sin oleaje y las excursiones permiten acceder caminando a centros históricos, museos y barrios patrimoniales.

A bordo, la experiencia se centra en la gastronomía regional, los vinos locales y las excursiones guiadas, además de espacios pensados para la vida social y la conversación. Más que un medio de transporte, el barco se convierte en parte fundamental del viaje.

Desde Chile, este formato es elegido principalmente por parejas adultas, viajeros culturales y personas que ya han experimentado cruceros oceánicos y buscan una alternativa más íntima. Si bien existe un interés incipiente de públicos más jóvenes en rutas temáticas, la mayor parte de la demanda se concentra en adultos entre 40 y 60 años, con una presencia relevante también de mayores de 60.

En el segmento de turista superior destaca CroisiEurope, mientras que en el segmento premium figuran Emerald Cruises y Viking River Cruises. Para quienes buscan experiencias de mayor nivel, existen opciones como Riverside Luxury Cruises y AmaWaterways, además de otras compañías como Scenic y Uniworld.

Así, en un contexto donde muchos viajeros buscan evitar las multitudes y privilegiar experiencias más auténticas, los cruceros fluviales se consolidan como una forma distinta —y cada vez más vigente— de recorrer Europa.