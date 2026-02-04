Salar de Gorbea: un destino de alta cordillera en Atacama donde el paisaje se explica con ciencia

En la comuna de Diego de Almagro, a casi 4.000 metros de altura, el Salar de Gorbea destaca como uno de los paisajes más singulares y menos visitados de la cordillera de Atacama. A diferencia de otros salares más conocidos, su acceso remoto y su baja intervención lo mantienen como un espacio de especial interés para el turismo de naturaleza y para la investigación científica.

El lugar sorprende por el contraste entre planicies blancas de sales, cerros de tonos rojizos y blancos que hablan de la gran actividad geológica y volcánica. En torno al salar es posible avistar vicuñas y aves como el playero de Baird que desafían las condiciones extremas, lo que refuerza su valor como ecosistema de altura.

Colores que no son filtro

Uno de los rasgos más llamativos del Salar de Gorbea es la presencia de lagunas con tonalidades verdosas y amarillas. Estas coloraciones se asocian a una combinación de factores: la composición mineral del entorno (con presencia de elementos como azufre, magnesio y hierro), la concentración de sales y las condiciones químicas de sus aguas, que pueden ser muy ácidas.

En ese escenario extremo —donde la vida “convencional” se ve limitada— la ciencia ha puesto atención en sus procesos naturales por su potencial para comprender adaptaciones biológicas y aportar conocimiento aplicable a nuevas tecnologías, en este contexto, el Proyecto Anillo Talackutur, liderado por la Universidad Católica del Norte (UCN), se encuentra desarrollando investigaciones científicas en el Salar, abordándolo como un verdadero laboratorio natural de alta cordillera.

El Salar de Gorbea se ha instalado también en la agenda de conservación a través de iniciativas de protección oficial en la Región de Atacama. En noviembre de 2025, el Ministerio del Medio Ambiente informó la aprobación de un paquete de seis nuevas áreas protegidas en la comuna de Diego de Almagro, Region de Atacama, donde Gorbea figura como Parque Nacional en su proceso de implementación. El objetivo es resguardar un patrimonio natural que reúne biodiversidad altoandina, humedales y un sistema geológico y geoquímico poco habitual en el país.

Cómo visitarlo

Por sus condiciones de altura, clima y distancia, se recomienda planificar la visita con experiencia en montaña y turismo responsable. Para quienes busquen recorrer el sector con apoyo local, es posible hacerlo con empresas como Turismo Atacamensis, que opera servicios turísticos en la zona.

Álvaro Rojas de Turismo Atacamensis aseguró que “así como lo hicimos con el salar de Pedernales, siguiendo en la senda de la exploración y puesta en valor del poco conocido territorio cordillerano de Diego de Almagro, hace 6 años comenzamos a incursionar en el excepcional Salar de Gorbea, el más septentrional de la región de Atacama. Poco a poco fuimos explorando sus rincones hasta ser actualmente los únicos que ofrecemos un tour regular a este lugar. Lo visitamos no solo con viajeros de todo el mundo, sino también con científicos nacionales y extranjeros que indagan en las especiales condiciones que hacen de este salar un lugar único”.

Recomendaciones para una visita segura y responsable: