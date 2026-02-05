“Pasaporte Viajero”: La novedosa iniciativa turística que recorre distintos atractivos de Pucón

En plena temporada estival, la Municipalidad de Pucón ha buscado transformar la experiencia de recorrer la comuna en una auténtica búsqueda del tesoro con sello turístico. Se trata del Pasaporte Viajero, una innovadora iniciativa que ya está generando una verdadera fiebre entre visitantes y residentes por completar cada uno de los hitos turísticos del destino.

El pasaporte comenzó a entregarse de manera gratuita a todos los turistas que visitan la Oficina de Información Turística de la comuna y reúne 45 atractivos destacados de Pucón, que van desde parques y reservas naturales, centros termales y museos, hasta sitios de interés menos tradicionales como puntos de reciclaje, incorporando también un fuerte componente de educación y cuidado del entorno.

La dinámica es simple, pero altamente atractiva: cada vez que los visitantes recorren uno de los puntos incluidos, reciben un sticker que certifica su visita y que pueden ir coleccionando en su pasaporte. Completar el recorrido permite, además, acceder a distintos premios, convirtiendo la experiencia en un desafío lúdico que ha cautivado a familias, parejas, grupos de amigos y amantes de las experiencias al aire libre.

«Uno de los pilares fundamentales de esta herramienta es su contribución a la descongestión de los atractivos turísticos más saturados, especialmente durante la temporada alta. Invitando a los visitantes a conocer rincones menos visitados, equilibrando los flujos de turistas y reduciendo la presión sobre los recursos naturales más vulnerables del destino. De esta manera, la propuesta se alinea con la visión local de turismo sostenible, que busca fomentar un vínculo respetuoso entre visitantes, comunidades y los recursos naturales que hacen de Pucón un destino destacado», explica Camila Silva, encargada de turismo Municipalidad de Pucón.

Desafio turístico

El resultado ha sido inmediato. En solo las primeras semanas de activación, la iniciativa ya registra más de 200 pasaportes entregados y más de 50 premios entregados, cifras que dan cuenta del alto interés que ha despertado esta propuesta, que ha llevado a cientos de personas a colmar diariamente la oficina turística de la comuna.

«Más allá del incentivo, el Pasaporte Viajero se ha consolidado como una herramienta efectiva para acercar de manera didáctica y entretenida los atractivos del destino, promoviendo no solo el turismo, sino también el respeto y cuidado de cada uno de los espacios visitados con buenas prácticas para una visita responsable en términos ambientales, culturales y sociales. Al mismo tiempo, ha fortalecido el trabajo público-privado, articulando a la municipalidad con la industria turística local, cuyos actores participan activamente recibiendo a los visitantes y entregando los stickers en sus respectivos destinos», comenta Sebastián Alvarez, alcalde de Pucón.

El pasaporte se entrega de forma gratuita, previa respuesta de una breve encuesta de información turística, y está disponible de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas, para las primeras 20 personas que visitan diariamente la Oficina de Información Turística de Pucón, ubicada en Av. Bernardo Ohiggins 483

Una innovación sencilla, pero efectiva, que demuestra cómo el turismo puede reinventarse desde lo local, con creatividad, coordinación y una mirada sustentable, consolidando a Pucón no solo como uno de los destinos más visitados del país, sino también como un referente en gestión turística a nivel nacional.