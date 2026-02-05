Viajar en pareja este 14 de febrero: Chile y el extranjero entre las opciones más cotizadas

Viajar se ha consolidado como una de las principales alternativas para celebrar el 14 de febrero entre las parejas chilenas. Escapadas breves, destinos con identidad y experiencias pensadas para compartir explican el aumento en la demanda de viajes durante este mes, tanto dentro de Chile como hacia el extranjero.

Regalar un viaje se ha transformado en una manera concreta de compartir tiempo y desconectarse de la rutina. Así lo reflejan los datos de COCHA, que muestran que las cotizaciones para viajes entre el 10 y el 20 de febrero aumentaron un 55% en comparación con enero, posicionando a febrero como uno de los meses con mayor movimiento para escapadas en pareja.

Las parejas, principalmente mayores de 30 años, están privilegiando viajes cortos y planificados, donde la experiencia compartida cobra mayor relevancia que la duración o el número de actividades.

Daiana Mediña, Head de Branding y PR de COCHA, explica que “las parejas buscan viajes con sentido. No se trata solo de cambiar de lugar, sino de vivir algo distinto juntos, celebrar hitos importantes y salir de la rutina sin estrés. Por eso, febrero concentra una demanda tan alta en escapadas diseñadas específicamente para viajar en pareja”.

Destinos nacionales: naturaleza y desconexión

Dentro de Chile, las preferencias se inclinan por destinos que combinan entorno natural, identidad local y propuestas más íntimas. Isla de Pascua lidera las elecciones, concentrando el 34,20% de participación, especialmente para aniversarios y celebraciones significativas.

Punta Arenas ocupa el segundo lugar con un 24,96%, atrayendo a parejas que valoran el paisaje austral, la historia y el contraste del clima. Temuco, con un 14,61%, se posiciona como puerta de entrada a escapadas de bienestar y termas en la zona andina de La Araucanía.

Más atrás aparecen Puerto Montt, con un 13,52%, como base para recorrer el sur y Chiloé, y Puerto Natales, con un 12,70%, asociado a viajes más tranquilos y celebraciones especiales. El ticket promedio de un viaje romántico nacional, considerando vuelo y hotel, bordea los USD 390 por persona.

“En Chile vemos una preferencia clara por destinos que permiten desconectarse, pero también reconectar como pareja. La naturaleza, el silencio y el buen servicio hoy pesan más que la cantidad de actividades”, agrega Mediña.

Caribe y Brasil entre los favoritos internacionales

En el ámbito internacional, El Caribe y Brasil continúan encabezando las preferencias. Punta Cana lidera con un 42,64% de participación, seguido por Cancún con un 27,03%. Río de Janeiro concentra un 11,27%, impulsado por su atractivo cultural y ambiente veraniego, mientras que Florianópolis (10,63%) y Miami (8,46%) completan el listado.

El costo de una experiencia romántica internacional, considerando vuelo y hotel, puede fluctuar entre USD 460 y USD 2.000 por persona, dependiendo del destino y las características del viaje.

Más allá del lugar elegido, las experiencias compartidas —como cenas privadas, spas para dos o paseos al atardecer— se repiten como uno de los principales criterios al momento de decidir. “Hoy el valor está en los detalles: una cena bien pensada, un spa tranquilo, un paisaje sin multitudes. Ese tipo de experiencias son las que marcan la diferencia y explican por qué el viaje sigue siendo el regalo más elegido para el Día de los Enamorados”, concluye Daiana Mediña.