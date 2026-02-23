Cuál fue la mejor playa del Caribe según los Travelers’ Choice Awards 2026

El Caribe vuelve a mirar hacia Aruba. Eagle Beach, uno de los paisajes más emblemáticos de la isla, fue reconocida como la mejor playa del Caribe y la número 4 a nivel mundial en los Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 de Tripadvisor, uno de los rankings más influyentes de la industria turística global.

El reconocimiento se basa en millones de opiniones reales publicadas por viajeros durante un período de 12 meses —entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025— y distingue al 1% de los destinos mejor evaluados del mundo en categorías como alojamientos, gastronomía, actividades y experiencias.

Pero no fue el único logro para la isla. Palm Beach también destacó este año al ubicarse en el puesto número 6 del Caribe, reforzando la posición de Aruba como uno de los destinos de playa más valorados de la región.

“Nos sentimos honrados de estar incluidos entre los favoritos de los viajeros este año. Este reconocimiento refleja la experiencia memorable que huéspedes de todo el mundo viven en Aruba y el compromiso de quienes hacen posible que nuestras playas sigan siendo referentes globales”, señaló Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba.

Desde la isla explican este fenómeno como el “Efecto Aruba”: una combinación de hospitalidad, turismo responsable y altos estándares de calidad que impulsa a los visitantes no solo a recomendar el destino, sino también a regresar.

Sol todo el año y playas sin sargazo

Ubicada a solo 25 kilómetros de la costa de Sudamérica y fuera del cinturón de huracanes, Aruba ofrece cerca de 360 días de sol al año y una temperatura promedio de 28 °C. Sus extensas playas de arena blanca, aguas cristalinas y ausencia de sargazo se han transformado en uno de sus mayores diferenciales frente a otros destinos del Caribe.

Más del 25% de su territorio está protegido por la Fundación de Conservación de Aruba (ACF), que administra el Parque Nacional Arikok, un espacio que resguarda ecosistemas desérticos, cuevas con pinturas rupestres y una biodiversidad única en la región.

La isla feliz —como es conocida— también destaca por su diversidad gastronómica, su oferta hotelera galardonada y la calidez de sus habitantes, quienes suelen hablar al menos cuatro idiomas, entre ellos inglés y español, facilitando la conexión con viajeros latinoamericanos.

Este nuevo reconocimiento no solo reafirma el posicionamiento de Aruba en el mapa turístico global, sino que proyecta un escenario auspicioso para 2026, consolidándola como uno de los destinos de playa más atractivos del mundo.