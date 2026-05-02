Uruguay se consolida como destino turístico en Sudamérica: playas, cultura y crecimiento del sector

Entre Argentina y Brasil, Uruguay ha logrado consolidar una propuesta turística que combina ciudades patrimoniales, balnearios reconocidos y experiencias culturales. A ello se suman cifras que muestran un crecimiento sostenido del sector, clave para su economía.

Aunque su tamaño es menor en comparación con sus vecinos, Uruguay ha construido una identidad turística basada en la diversidad de experiencias. Desde la capital, Montevideo, hasta los balnearios del Atlántico y ciudades coloniales, el país ofrece una combinación de patrimonio, naturaleza y vida urbana.

Montevideo concentra cerca de un tercio de la población y se ubica en la costa sur. Uno de sus principales atractivos es la rambla, considerada una de las más extensas del mundo, que bordea el Río de la Plata y permite recorrer distintos paisajes urbanos y naturales.

En la ciudad destacan espacios como el Parque Rodó, el Teatro Solís, el Mercado del Puerto en la Ciudad Vieja y barrios como Carrasco. A ello se suman expresiones culturales como el tango en espacios públicos y áreas verdes como el Jardín Japonés y el Rosedal del Prado.

Colonia y el valor del patrimonio histórico

Otro de los puntos clave del turismo en Uruguay es Colonia del Sacramento, cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La ciudad destaca por su arquitectura colonial, con calles de adoquines y construcciones que reflejan la influencia portuguesa y española. Entre sus principales atractivos se encuentran la Puerta de la Ciudadela, el faro, la calle de los Suspiros y diversos museos.

Además, su cercanía con el Río de la Plata permite combinar recorridos históricos con espacios de descanso en playas como Ferrando o del Rowing.

Punta del Este y el impulso de nuevas inversiones

En el este del país, Punta del Este se mantiene como el principal polo turístico. Durante la temporada de verano reciente, fue el destino más visitado, consolidando su atractivo tanto para turistas regionales como internacionales.

El sector ha recibido un nuevo impulso con inversiones privadas. La adquisición de un hotel en la ciudad por parte de la empresa JHSF Península, que proyecta un complejo con hotel, centro comercial, casino y residencias, fue destacada por autoridades como un paso relevante para el desarrollo del turismo.

Desde el gobierno uruguayo han señalado que este tipo de proyectos busca fortalecer un entorno favorable para la inversión y dinamizar la economía local, con impacto en el empleo y en la llegada de visitantes, especialmente desde Brasil.

Cifras que reflejan el crecimiento del turismo

Los datos recientes confirman el rol estratégico del turismo en Uruguay. Durante el verano 2025-2026 ingresaron más de 1,3 millones de visitantes al país, con un gasto significativo en destinos como Punta del Este y Montevideo.

En total, durante 2025 el país registró más de 3,6 millones de turistas, superando su propia población. El sector generó ingresos por 2.040 millones de dólares y representó cerca del 6,2% de la actividad económica.

Además, el turismo explicó una parte importante del crecimiento del producto interno bruto y generó más de 120.000 empleos, consolidándose como uno de los pilares económicos del país.

Naturaleza, balnearios y turismo interior

Más allá de los destinos tradicionales, Uruguay ofrece alternativas que combinan naturaleza y tranquilidad. Lugares como Piriápolis destacan por sus playas y cerros, mientras que regiones como Paysandú permiten experiencias rurales, como cabalgatas y turismo de campo.

El país también cuenta con una amplia oferta de alojamiento, desde hostales y residenciales hasta estancias turísticas en zonas rurales, lo que facilita el acceso a distintos perfiles de viajeros.

Un destino en consolidación

El crecimiento sostenido del turismo, junto con nuevas inversiones y una oferta diversificada, posicionan a Uruguay como un destino competitivo en Sudamérica.

La combinación de patrimonio histórico, vida urbana, balnearios y experiencias naturales ha permitido al país atraer a millones de visitantes cada año, en un contexto donde el turismo se proyecta como un motor clave para su desarrollo económico y social.