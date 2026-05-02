Viajes grupales ganan terreno y se posicionan como alternativa estratégica para destinos lejanos

Los viajes grupales están dejando atrás la imagen de itinerarios rígidos y recorridos masivos. Hoy, este formato reaparece como una alternativa cada vez más demandada por viajeros que buscan reducir complejidades, compartir experiencias y acceder a destinos de larga distancia con mayor respaldo y planificación.

En un contexto donde el turismo internacional se ha vuelto más estratégico y planificado, los viajes grupales atraviesan una transformación. Lo que durante años fue asociado a recorridos estructurados y poco flexibles, ahora comienza a redefinirse bajo un modelo que combina organización, autonomía y experiencias compartidas.

Según datos recogidos por la industria turística, este segmento ha mostrado un crecimiento sostenido, especialmente entre viajeros que buscan simplificar aspectos logísticos y reducir incertidumbre en destinos complejos o lejanos.

Daiana Mediña, head de Branding & PR de Cocha, explicó que “hoy el viajero busca viajar más fácil, con menos fricción logística y mayor respaldo, especialmente cuando se trata de destinos de larga distancia. En ese contexto, los viajes grupales vuelven a tomar protagonismo, pero desde una lógica completamente distinta a la de hace algunos años”.

Un perfil de viajero más diverso

Uno de los principales cambios está en quiénes optan por este tipo de experiencias. Aunque los adultos mayores continúan siendo un segmento relevante, hoy también participan parejas, millennials y viajeros solos.

Este último grupo ha crecido de manera importante, especialmente entre mujeres y adultos jóvenes que buscan combinar independencia con seguridad y socialización.

La posibilidad de integrarse a grupos organizados permite acceder a apoyo logístico y reducir costos, sin renunciar completamente a espacios personales dentro del viaje.

Menos rigidez y más personalización

La industria también ha modificado la forma en que diseña los circuitos turísticos. Los itinerarios cerrados y las jornadas excesivamente intensas han dado paso a formatos más flexibles.

Actualmente, muchos viajes grupales incorporan:

días libres dentro de los recorridos,

actividades opcionales,

grupos más pequeños,

experiencias temáticas vinculadas a gastronomía, cultura o naturaleza.

Esto permite que los pasajeros mantengan cierto nivel de autonomía sin abandonar las ventajas de viajar en grupo.

“Lo que estamos viendo es una transición hacia experiencias semi-personalizadas. El viajero quiere formar parte de un grupo, pero también necesita espacios propios, elegir actividades y ajustar el ritmo del viaje”, agrega Mediña.

Europa y Asia lideran las preferencias

Los destinos de larga distancia aparecen como los principales beneficiados por esta tendencia. Europa continúa siendo uno de los polos más atractivos para los circuitos grupales, especialmente por la facilidad que ofrece este formato para coordinar traslados, idiomas y actividades.

Asia también ha ganado espacio dentro de las preferencias, particularmente entre viajeros que valoran el acompañamiento en destinos culturalmente distintos o con barreras idiomáticas.

En estos casos, la planificación centralizada y el respaldo operativo se transforman en factores clave para quienes priorizan comodidad y eficiencia.

Tecnología y redes sociales cambian la experiencia

La tecnología ha sido otro elemento central en la evolución de este segmento. Hoy los viajes grupales incorporan herramientas digitales que facilitan la gestión de itinerarios, la comunicación en tiempo real y el acceso a información durante el recorrido.

A esto se suma una creciente dimensión social. Los viajes ya no solo se organizan en torno al destino, sino también a experiencias compartidas, celebraciones o intereses comunes.

Sin embargo, el reposicionamiento del viaje grupal no está exento de desafíos. La industria enfrenta la necesidad de seguir avanzando en flexibilidad, personalización y comunicación, especialmente para derribar percepciones históricas asociadas a formatos rígidos o poco atractivos.