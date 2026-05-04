Parques temáticos impulsan el turismo en Florida con nuevas experiencias para este año

Florida mantiene su lugar como uno de los principales polos turísticos internacionales gracias a una industria del entretenimiento que combina parques temáticos, hoteles, espectáculos y experiencias familiares. Desde los complejos de Walt Disney World Resort hasta el crecimiento de Universal Orlando Resort, el estado estadounidense continúa ampliando su oferta para visitantes de distintas edades y perfiles.

A esa competencia por atraer turistas se suma ahora una nueva apuesta de Disney: una montaña rusa inspirada en “Los Muppets”, que comenzará a operar en mayo en Disney’s Hollywood Studios.

Florida y el peso de los parques temáticos en el turismo

Hablar de turismo en Florida es hablar inevitablemente de parques temáticos. El estado concentra algunos de los complejos de entretenimiento más grandes y visitados del mundo, convirtiéndose en un destino clave tanto para familias como para viajeros internacionales.

La ciudad de Orlando, en particular, se transformó durante las últimas décadas en el epicentro mundial del turismo recreativo. Millones de personas llegan cada año atraídas por parques, hoteles temáticos, centros comerciales y una infraestructura diseñada casi exclusivamente para el entretenimiento.

Dentro de ese escenario, el principal referente sigue siendo Walt Disney World Resort, complejo inaugurado en 1971 y que actualmente cuenta con cuatro parques principales: Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios y Animal Kingdom.

A ellos se suman dos parques acuáticos y decenas de hoteles, restaurantes y áreas comerciales que conforman una de las operaciones turísticas más grandes del mundo.

Magic Kingdom continúa siendo el símbolo más reconocible del resort gracias a su castillo inspirado en cuentos clásicos y atracciones ligadas a personajes históricos de Disney.

Por otro lado, Epcot combina experiencias futuristas y culturales, mientras que Animal Kingdom integra atracciones mecánicas con conservación y exhibición de fauna. Hollywood Studios, en tanto, ha reforzado durante los últimos años su enfoque en franquicias cinematográficas y experiencias inmersivas.

La nueva apuesta de Disney: una montaña rusa de “Los Muppets”

Precisamente en Disney’s Hollywood Studios debutará el próximo 26 de mayo una nueva versión de la montaña rusa Rock ‘n’ Roller Coaster, ahora basada en el universo de “Los Muppets”.

La atracción permanecía cerrada desde comienzos de año debido a trabajos de remodelación que reemplazaron la antigua temática centrada en la banda Aerosmith.

Según informó Disney, el recorrido incorporará música, figuras animadas y referencias a distintos personajes de la franquicia creada por el titiritero estadounidense Jim Henson.

La experiencia incluirá apariciones de personajes clásicos y cameos de celebridades como Danny Trejo, Neil Patrick Harris y Wayne Brady.

Además, Disney adelantó que cada viaje tendrá una selección musical distinta basada en canciones de “The Electric Mayhem”, banda ficticia integrada por personajes de Los Muppets.

La atracción también incorporará por primera vez figuras Audio-Animatronics de Scooter y los característicos pingüinos músicos dentro de un estudio de grabación que forma parte de la narrativa del recorrido.

Universal Orlando y la expansión de la competencia

El crecimiento del turismo temático en Florida también ha estado marcado por la expansión de Universal Orlando Resort.

El complejo opera actualmente los parques Universal Studios Florida, Islands of Adventure y el parque acuático Volcano Bay.

Durante los últimos años, Universal ha apostado por experiencias inmersivas asociadas a franquicias cinematográficas y videojuegos, como Harry Potter, Jurassic Park y Super Nintendo World.

A ello se suma el esperado proyecto Epic Universe, considerado una de las mayores expansiones turísticas recientes en Orlando.

La inauguración de nuevos parques y atracciones ha intensificado la competencia entre gigantes del entretenimiento, obligando a cada compañía a renovar constantemente sus propuestas para mantener el interés de los visitantes.

SeaWorld y LEGOLAND: otras alternativas familiares

Aunque Disney y Universal concentran gran parte de la atención internacional, Florida también alberga otros complejos relevantes dentro de la industria turística.

SeaWorld Orlando combina montañas rusas de alta velocidad con exhibiciones de vida marina y espectáculos acuáticos, mientras que LEGOLAND Florida Resort se posiciona como una alternativa orientada especialmente a familias con niños pequeños.

LEGOLAND ofrece atracciones inspiradas en las populares piezas de construcción, además de hoteles temáticos y espacios interactivos.

El crecimiento de estos complejos refleja cómo Florida ha diversificado su oferta turística más allá de las experiencias tradicionales asociadas únicamente a Disney.

Un motor económico para Florida

La industria turística vinculada a parques temáticos representa uno de los motores económicos más importantes del estado.

Hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios dependen en gran medida del flujo constante de visitantes nacionales e internacionales que llegan cada año a Orlando y otras ciudades turísticas de Florida.

Además, los parques han impulsado el desarrollo de infraestructura vial y aeroportuaria, consolidando al estado como uno de los principales destinos vacacionales de Estados Unidos.

El turismo familiar, especialmente proveniente de América Latina, continúa siendo uno de los segmentos estratégicos para la industria. Chile, Brasil, México y Argentina figuran históricamente entre los países latinoamericanos con mayor presencia de visitantes en Orlando.

Nuevas atracciones, hoteles temáticos, espectáculos nocturnos y experiencias tecnológicas forman parte de una estrategia orientada a incentivar visitas recurrentes y mantener la competitividad global del destino.

La incorporación de franquicias reconocidas internacionalmente también se ha transformado en una herramienta clave para atraer nuevas generaciones de turistas.

Con el estreno de la nueva montaña rusa inspirada en “Los Muppets”, Disney busca reforzar esa fórmula en un mercado donde la innovación y el entretenimiento continúan siendo parte esencial de la experiencia turística en Florida.