Aruba impulsa un turismo consciente con foco en la conexión y las experiencias transformadoras

La isla presentó su nuevo posicionamiento de marca, una propuesta que invita a vivir el destino desde la conexión humana, el respeto por el entorno y una forma de viajar más pausada y significativa.

En un contexto donde los viajeros buscan experiencias más auténticas y transformadoras, Aruba lanzó su nueva campaña “Cuando Amas Aruba – Aruba Te Ama”, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre quienes visitan la isla y su comunidad local.

La propuesta apunta a dejar atrás el turismo acelerado para dar paso a una experiencia basada en la conexión con la naturaleza, la cultura y las personas, promoviendo una manera más consciente de descubrir el destino.

“Cuando amas Aruba, Aruba te ama es una invitación a vivir el destino con respeto, tiempo y apertura. Creemos en una relación basada en la reciprocidad, donde cada huésped juega un rol activo en la experiencia y en el cuidado de la isla”, señaló Álvaro Caballero, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para Chile y Perú.

Una experiencia basada en la reciprocidad

El nuevo posicionamiento de Aruba se sostiene sobre tres ejes: turismo responsable, viajes transformadores y reciprocidad. La iniciativa busca impulsar un modelo donde cada visitante contribuya activamente al bienestar de la isla, entendiendo que viajar también implica cuidar el entorno y valorar las comunidades locales.

En esa línea, Iván Calderón, gerente de marketing y ventas de A.T.A. para Latinoamérica, explica que “la isla busca fomentar experiencias más auténticas y conscientes, donde el tiempo, la conexión y el respeto por el entorno son esenciales. Desde recorrer sus paisajes naturales con una mirada responsable hasta interactuar con su cultura local, Aruba invita a vivir el destino de una manera más profunda”.

La hospitalidad de Aruba también ocupa un lugar central en esta nueva visión. La calidez de su gente y el bienestar de la comunidad local son parte fundamental de la experiencia que la isla quiere transmitir a quienes la visitan.

El “efecto Aruba” y una nueva forma de viajar

Más allá de sus playas y paisajes, Aruba busca posicionarse como un destino capaz de generar bienestar y transformación personal. La isla denomina este fenómeno como el “Efecto Aruba”, una sensación asociada a desacelerar el ritmo cotidiano, reconectar con el entorno y disfrutar el viaje con mayor intención.

Como parte de este enfoque, Aruba también impulsa “Mi Promesa Aruba”, una iniciativa que promueve el compromiso consciente de los visitantes con el cuidado del destino y de su comunidad.

Con este nuevo posicionamiento, la isla reafirma su apuesta por un turismo sostenible, centrado en las personas y orientado a experiencias más profundas y significativas.