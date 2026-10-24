La planificación de un crucero puede cambiar según quiénes viajen, cuánto tiempo tengan disponible y qué tipo de experiencia busquen. Mientras algunas personas priorizan las playas del Caribe, otras prefieren recorrer ciudades europeas, conocer paisajes australes o explorar destinos menos habituales.

Para 2027, las reservas anticipadas muestran un crecimiento y las preferencias abarcan rutas para distintos perfiles de pasajeros.

De acuerdo con datos de Cocha Travel Insights, las reservas confirmadas para zarpes del primer semestre de 2027 registran un aumento superior al 25% respecto de la ventana equivalente de preventa de la temporada anterior. En cuanto a los destinos, el Caribe y las Bahamas reúnen más de un tercio de las preferencias de los viajeros chilenos, seguidos por el Mediterráneo y las rutas de Sudamérica austral y Patagonia.

La anticipación también responde a necesidades concretas, como encontrar una cabina familiar, reservar un camarote individual o elegir una categoría determinada. En ese escenario, el itinerario y las características del viaje son factores relevantes al momento de decidir.

“Cuando alguien nos dice que quiere hacer un crucero, necesitamos conocer cómo imagina sus vacaciones. Una familia puede buscar actividades para distintas edades; una pareja, tiempo para recorrer los puertos; y un pasajero que ya conoce este formato, una ruta completamente nueva. Entender esas expectativas permite recomendar un barco y un itinerario que tengan sentido para ese viaje”, explica Daiana Mediña, Head de Brand & PR de la compañía.

Las rutas más buscadas

Los itinerarios por el Caribe se mantienen entre las principales alternativas para quienes buscan combinar playas, entretenimiento y actividades a bordo. En el caso de las familias, destacan los recorridos de siete noches con embarque en Florida, que permiten combinar escalas en destinos costeros con opciones recreativas para distintas edades.

La posibilidad de mantener el alojamiento durante todo el viaje también influye en la elección: el barco conecta diferentes destinos sin necesidad de cambiar de hospedaje en cada parada. Para las familias, esta modalidad permite alternar actividades compartidas con espacios de entretenimiento dirigidos a niños y adultos.

Las preferencias de las parejas se orientan, en cambio, hacia destinos que combinan cultura, playas y vida nocturna. España, Italia y Francia figuran entre las alternativas mencionadas por COCHA, mientras que las escapadas a las Bahamas representan una opción para quienes disponen de menos días.

En los viajeros mayores de 50 años aparecen otros recorridos, como las islas griegas y Turquía, los cruceros fluviales por el Danubio y el Rin, y las travesías transatlánticas. En estos casos, el patrimonio, el descanso y el tiempo disponible para conocer cada lugar forman parte de los aspectos que se consideran al elegir una ruta.

Viajes con amigos y opciones para quienes viajan solos

La duración y las actividades también inciden en la planificación de grupos de amigos. Según el análisis de COCHA, entre sus preferencias figuran los itinerarios de tres a cinco noches por el Caribe y los recorridos por el Mediterráneo centrados en el entretenimiento, con la gastronomía y las experiencias compartidas como parte del viaje.

Para quienes prefieren viajar sin acompañantes, crece el interés por itinerarios culturales en Europa y rutas escénicas. El informe también identifica la disponibilidad de camarotes individuales en determinados barcos, una alternativa cuyas condiciones y tarifas deben revisarse para cada salida.

“La compañía influye mucho en la elección, pero también el ritmo que cada persona quiere darle a sus vacaciones. Hay viajeros que disfrutan una agenda llena de actividades y otros que prefieren pasar más tiempo mirando el paisaje o recorriendo una escala. Revisar cuánto se navega y cuánto se permanece en cada puerto es tan relevante como conocer los servicios del barco”, señala Mediña.

De los primeros cruceros a los destinos de expedición

La experiencia previa también influye en la selección del itinerario. Quienes se embarcan por primera vez suelen optar por una semana en el Caribe, con salida desde Miami, o por los circuitos clásicos del Mediterráneo occidental. Son recorridos que permiten conocer varios destinos y familiarizarse con la dinámica de la vida a bordo.

Entre quienes ya han realizado este tipo de viaje, las opciones se amplían hacia los fiordos noruegos, Alaska, Islandia, el Sudeste Asiático y la Antártica. En estas rutas, las características del paisaje y de la travesía adquieren mayor relevancia.

Las islas griegas y Turquía también muestran dinamismo en las cotizaciones, especialmente entre pasajeros que ya recorrieron el Mediterráneo occidental, según los datos compartidos por COCHA.

Cruceros por Sudamérica durante el verano

Para quienes buscan una alternativa más cercana durante el verano chileno, los cruceros por la costa atlántica de Sudamérica ofrecen recorridos con salidas desde Buenos Aires, Río de Janeiro y Santos, en Brasil.

Dependiendo del itinerario, las escalas pueden incluir destinos brasileños como Búzios e Ilhabela, además de Montevideo o Punta del Este, en Uruguay. La propuesta permite visitar distintos lugares mientras el alojamiento, las comidas y el entretenimiento se mantienen a bordo.

Las rutas de Sudamérica austral y Patagonia también figuran entre las preferencias de proximidad, con salidas desde Buenos Aires. De acuerdo con la información entregada, enero y febrero concentran las salidas sudamericanas, mientras que Europa y Alaska registran su mayor actividad entre mayo y septiembre.

En cuanto a la duración, las siete noches siguen siendo la alternativa más solicitada. Sin embargo, para Europa y otros destinos de larga distancia, las preferencias se extienden a viajes de entre 10 y 14 noches.

Qué considerar antes de reservar un crucero para 2027

Elegir un itinerario requiere revisar más que el precio inicial. El presupuesto total puede incluir los vuelos hasta el puerto de embarque, los traslados, las excursiones y determinados consumos durante el viaje. También es importante comprobar qué contempla cada programa en bebidas, propinas y conectividad, además de los requisitos migratorios de los países que forman parte de la ruta.

COCHA recomienda planificar con una anticipación de ocho a 12 meses, especialmente cuando se buscan cabinas con balcón, opciones familiares comunicadas o camarotes individuales. Para quienes viajan desde Chile y deben volar hasta el puerto de salida, también aconseja llegar al menos un día antes del zarpe.

“Una buena planificación permite llegar al embarque con las decisiones importantes resueltas. Saber qué está incluido, contar con tiempo suficiente para conectar desde el aeropuerto y revisar los requisitos de cada escala ayuda a disfrutar el recorrido con mayor tranquilidad. El objetivo es que la experiencia responda a lo que cada persona esperaba cuando comenzó a imaginar sus vacaciones”, concluye Mediña.

Así, las opciones para 2027 abarcan desde recorridos breves por el Caribe hasta travesías de varias semanas por Europa y destinos de expedición. La elección dependerá de la duración disponible, el presupuesto, los intereses de los pasajeros y el tipo de experiencia que quieran vivir durante sus vacaciones.