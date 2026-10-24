Presupuesto del CEAC cae 36,8%: cifras contradicen a Undurraga sobre la Gran Sala Sinfónica

La cultura está en aprietos. El martes pasado la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, y la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) solicitaron ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos en el Congreso Nacional la reposición del aporte incluido en 2026 en la partida del Ministerio de las Culturas. ¿Por qué? Porque la línea de financiamiento que permite la operación de la Gran Sala Sinfónica –única en su tipo en Latinoamérica– fue suprimida en el proyecto de Presupuesto 2027.

La directora del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC), Dominique Thomann Etchegaray, fue categórica. En conversación con El Mostrador, dijo que la propuesta del Ejecutivo pondría en riesgo el funcionamiento de la Gran Sala Sinfónica Nacional, inaugurada en julio de 2025, y del Teatro Universidad de Chile.

La directora del CEAC advirtió que la propuesta contempla eliminar los $2.165 millones que la institución recibió en 2026 desde el Ministerio de las Culturas, recursos destinados a operación, mantención y programación.

Ante la alarma, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, salió a hacer control de daños. Pero lo que dijo aumentó la incertidumbre.

Para descartar que la Gran Sala corriera peligro sostuvo que “el Proyecto de Presupuestos 2027 contempla que el Ministerio de las Culturas (o la Subsecretaría de las Culturas) transfiera $3.711 millones a la Subsecretaría de Educación Superior para el financiamiento del CEAC. Estos recursos estarán destinados al apoyo de sus tres elencos estables: Ballet Nacional Chileno, la Camerata Vocal y la Orquesta Sinfónica Nacional”.

El Mostrador revisó y comparó las partidas presupuestarias del 2026 con el proyecto 2027. El mecanismo para hacer el cruce de datos fue a través de la plataforma de transparencia Tuwün. Esta aplicación chilena de inteligencia artificial combina agentes de IA con bases de datos oficiales para analizar proyectos de ley, gasto público y compras del Estado.

Lo primero que salta a la vista es que no fue posible rastrear en documentos públicos la transferencia de recursos que sostiene el ministro Undurraga desde Culturas a Educación. Ciertamente, la cartera en el proyecto 2027 aparece como la institución que sostiene el financiamiento del CEAC, pero estos recursos para la operación no son nuevos, ya estaban en el Presupuesto 2026. En efecto, los recursos para el CEAC fueron alimentados este año por dos vías: desde el Ministerio de las Culturas y desde el Ministerio de Educación.

De acuerdo con los documentos oficiales en el proyecto de recursos 2027, desaparece complemente la glosa que depende de Culturas para concentrarse únicamente en Educación. Con una simple resta entre 2026 y lo proyectado para 2027, aparece una disminución de $2 mil 161 millones, equivalentes a un recorte presupuestario del 36,8%. En términos contables, los fondos del CEAC pasan de $5.871 en 2026 a $3.711 millones en 2027.

El análisis realizado por Tuwün grafica que el proyecto presentado por el Gobierno ante el Congreso no significa un traspaso de recursos desde el Ministerio de las Culturas a Educación, sino que el presupuesto que le entrega el Estado a CEAC se realiza exclusivamente a través del desglose de la cartera de Educación.

“El resultado es que los elencos siguen financiados, pero la operación y la mantención de la Sala, la posibilidad de ofrecer actividades gratuitas y la difusión de la música sinfónica quedan sin financiamiento, y eso es lo que nosotros pedimos corregir. La lista de las instituciones colaboradoras incluye al Teatro Municipal, el GAM y el Centro Cultural Palacio La Moneda, que mantienen exactamente el mismo aporte. La única línea que desaparece es la del CEAC de la U. de Chile. No pedimos un trato especial, pedimos el mismo trato que reciben las demás instituciones colaboradoras. Por lo tanto, lo que solicitamos es acotado y concreto: reponer la asignación vigente en la ley 2026″, expuso la rectora Mizala.

Tras conocer la propuesta de Presupuesto 2027, los recursos destinados al Ministerio de las Culturas no solo disminuyeron un 16,5% en comparación con 2016, sino que hay cuatro programas que quedarían sin financiamiento: el CEAC de la Universidad de Chile, junto a Somos Barrio, Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos, y Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural.

El CEAC desarrolla su labor gracias a un modelo de financiamiento que considera recursos públicos destinados a garantizar el acceso a la cultura, los que provienen de dos glosas distintas. La primera depende del Ministerio de Educación, a través de las Actividades de Interés Nacional (AIN), que existe desde hace décadas y financia los elencos estables, es decir, a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal. La segunda es la del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Frente al recorte presentado por el proyecto de Presupuesto 2027, la directora de CEAC –en conversación con El Mostrador– señaló que “esto por supuesto genera preocupación, porque pone en riesgo la continuidad de un proyecto cultural que se gestó y concretó de manera transversal con el apoyo de distintos gobiernos y durante distintas rectorías”.

“Entre enero y agosto, 156 mil personas participaron en nuestras actividades y 103 mil lo hicieron gratis. El convenio –con el Ministerio de las Culturas– nos exige que el 60% de los accesos sean gratuitos, y ya superamos el 65%, es decir, superamos el 110% de la meta de beneficiarios gratuitos comprometida. De las 98 actividades del convenio, llevamos 87 ejecutadas en septiembre, con tres meses aún por delante, y todas las rendiciones se han presentado a tiempo y sin mayores observaciones. Es decir, los recursos públicos están llegando a las personas y están siendo rendidos”, expresó la directora de CEAC.