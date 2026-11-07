La nueva tendencia de alojarse como en casa: el formato de residencias hoteleras llega a Chile

La forma de viajar está cambiando y, con ella, también las expectativas sobre dónde alojarse. Hoy, muchos viajeros no solo buscan una habitación cómoda y bien ubicada, sino también espacios que les permitan mantener sus rutinas, trabajar a distancia, cocinar o disfrutar de una estadía más prolongada sin renunciar a los servicios de un hotel.

Esta transformación está impulsando nuevos formatos de hospitalidad que difuminan las fronteras entre los hoteles tradicionales y los departamentos amoblados. Una tendencia que cobra especial relevancia entre quienes viajan por trabajo, combinan compromisos laborales con actividades de ocio o simplemente prefieren mayor autonomía durante sus vacaciones.

En este escenario se inscribe la llegada a Chile de Dazzler Residences by Wyndham Santiago Las Condes, el primer establecimiento de la marca Dazzler en el país, perteneciente al grupo internacional Wyndham Hotels & Resorts.

Un departamento con servicios de hotel

Ubicado en Las Condes, uno de los principales polos comerciales y corporativos de Santiago, el nuevo Dazzler Residences propone una experiencia que combina la privacidad de un departamento con los servicios característicos de la hotelería.

El establecimiento cuenta con 85 unidades de alojamiento, distribuidas entre estudios y departamentos de hasta dos dormitorios. Todos incorporan cocina equipada y balcón, características que permiten adaptar la experiencia tanto a escapadas breves como a estadías de varias semanas.

Pero la propuesta va más allá de las habitaciones. El edificio dispone de terrazas, espacios de coworking, gimnasio, salas de reuniones, zonas con parrillas y sala de juegos, además de recepción las 24 horas y conexión Wi-Fi gratuita.

La combinación de estos servicios apunta a un tipo de viajero que valora la flexibilidad y busca espacios capaces de responder a distintos momentos del día: desde una reunión de trabajo hasta una tarde de descanso.

Bleisure: cuando el trabajo y el descanso se encuentran

Una de las tendencias que está transformando la industria turística es el bleisure, concepto que nace de la combinación de las palabras inglesas business (negocios) y leisure (ocio).

Esta forma de viajar consiste en aprovechar un desplazamiento laboral para incorporar actividades recreativas, conocer una ciudad o extender la estadía más allá de los compromisos profesionales.

En paralelo, el trabajo remoto y los esquemas laborales híbridos han abierto espacio a viajeros que buscan alojamientos con conexión a internet, ambientes adecuados para trabajar y comodidades que faciliten pasar varios días fuera de casa.

Los formatos residenciales, como el que introduce Dazzler en Santiago, buscan responder a estas necesidades. Una cocina propia, ambientes independientes y espacios comunes de trabajo permiten organizar la estadía con mayor libertad que en una habitación convencional.

Diseño, ubicación y nuevas experiencias

La propuesta de Dazzler se enmarca en el segmento hotelero lifestyle midscale, que combina un enfoque contemporáneo del diseño con servicios funcionales y una ubicación conectada con la vida urbana.

En este modelo, el alojamiento deja de ser únicamente un lugar para dormir y se convierte en parte de la experiencia del viaje. La posibilidad de trabajar, cocinar, compartir o descansar dentro de un mismo edificio adquiere protagonismo, especialmente en destinos urbanos.

Las Condes ofrece un contexto para este formato, debido a su concentración de oficinas, restaurantes, centros comerciales y servicios, elementos que pueden resultar atractivos tanto para visitantes de negocios como para turistas que buscan explorar Santiago.

Chile en el mapa de las nuevas tendencias hoteleras

La llegada de Dazzler también forma parte de una expansión más amplia de Wyndham Hotels & Resorts en el mercado chileno.

Actualmente, la compañía cuenta con ocho hoteles y cerca de 800 habitaciones en operación en el país, distribuidos entre las marcas Wyndham, Wyndham Garden, Howard Johnson y Dazzler.

Su presencia abarca distintos perfiles de destinos: desde hoteles próximos al aeropuerto de Santiago y establecimientos en sectores corporativos de la capital hasta propiedades en ciudades como Concepción, Puerto Varas y Antofagasta.

Esta diversidad permite observar cómo la hotelería busca adaptarse a distintas motivaciones de viaje, desde los desplazamientos laborales y las vacaciones familiares hasta las estadías prolongadas.

Para Gustavo Viescas, presidente de Wyndham Hotels & Resorts para América Latina y el Caribe, la incorporación de nuevos formatos responde a la evolución de las necesidades de los huéspedes y a las oportunidades de crecimiento del mercado chileno.

La tendencia también está acompañada por una mayor incorporación de herramientas digitales, programas de fidelización y medidas de sostenibilidad. En el caso de Wyndham, la compañía desarrolla iniciativas de eficiencia energética y uso responsable del agua mediante su programa Wyndham Green.

A escala internacional, el grupo opera aproximadamente 8.500 hoteles en cerca de 100 países y cuenta con 25 marcas. Su expansión refleja la diversificación de una industria que busca responder a formas de viajar cada vez más variadas.

Porque si antes la elección era entre reservar un hotel o arrendar un departamento, hoy las propuestas híbridas están abriendo una tercera alternativa: alojarse con la autonomía de estar en casa, pero con los servicios de un hotel a disposición.