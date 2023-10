Región Metropolitana cuenta con nuevos guías de montaña de estándar internacional

Este viernes se realizó cierre del curso “Guías Profesionales de Montaña Estándar UIMLA para el destino Andes Santiago”, un programa que entregó herramientas teóricas y prácticas a 11 profesionales del área del turismo de montaña de la Región Metropolitana, quienes recibieron sus certificaciones tras un proceso formativo de cinco meses.

La formación de guías profesionales de montaña con estándar UIMLA se enmarca en el programa Becas Capital Humano de Corfo y fue ejecutado por la Fundación Centro de Estudios de Montaña (CEM) en colaboración con la Asociación Chilena de Guías de Montaña (ACGM).

La tercera versión de la formación International Mountain Leader congregó a un total de 17 aspirantes en formación, de los cuales 11 de ellos se adjudicaron la Beca Corfo para la Región Metropolitana. Una oportunidad para aprender y desarrollar competencias profesionales en el guiado e instrucción en montaña con altos estándares de seguridad y liderazgo.

Este proceso se desarrolló entre los meses de marzo y octubre del presente año, en distintos lugares de la Cordillera de los Andes, otorgando herramientas a los profesionales de la montaña para desarrollar su labor en los diversos escenarios que nuestra cordillera ofrece.

Gloria Moya Coloma, directora regional Metropolitana de Corfo, sostuvo en la oportunidad que “con proyectos como este, vamos avanzando en la hoja de ruta que hemos trazado en nuestro programa estratégico regional Andes Santiago. Sin duda, también

hacemos aprendizajes importantes de cómo seguir visualizando los desafíos que tiene el turismo

de montaña”.

Quien también estuvo presente en esta ceremonia fue el director regional de Sernatur, Claudio Yáñez quien expresó “la importancia de tener un instrumento como son los programas de fortalecimiento de capital humano, es que permiten tener una capacitación de alta especialización”.

Trabajo colaborativo para potenciar el turismo

Esta iniciativa está vinculada a los ejes estratégicos del programa de turismo Andes Santiago, que tiene como principal objetivo impulsar el turismo sustentable de montaña de la Región Metropolitana, para que este sea un destino de jerarquía internacional.

Gracias a la capacitación recibida, los participantes pudieron adquirir y fortalecer competencias en temáticas como guiado de montaña invernal y estival, búsqueda y rescate, medicina y educación en montaña; a través de una metodología que incluyó clases online y actividades prácticas en terreno.

Karol Córdova, alumna participante de este curso declaró que “ser parte de esta formación me ha entregado muchas herramientas. Antes de ingresar no me había dado cuenta de que hay un amplio espectro en donde uno pudiera desempeñarse en el montañismo”.

En este sentido, se destaca un trabajo colaborativo que rinde sus frutos y que demuestra la importancia de fortalecer el capital humano para brindar un servicio de primer nivel a los turistas nacionales e internacionales que visitan la región para disfrutar de la aventura y del deporte en la cordillera de Santiago.