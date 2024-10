Parque Tricao sorprende con nueva atracción de Canopy para disfrutar desde las alturas

Hace unas semanas, Parque Tricao dio la bienvenida oficial a la primavera y, con ella, inauguró el Canopy, una nueva atracción donde niños y adultos podrán disfrutar y conocer el lugar desde las alturas.

La nueva actividad consta de un trayecto de 1 kilómetro en base a siete líneas, que cuentan con un tramo de trekking que une cada una de las etapas del recorrido, formando así las distintas estaciones. Su duración es de aproximadamente 50 minutos y su altura alcanza hasta los 40 metros, ideal para deleitarse con la extensa diversidad de flora y fauna del lugar.

Pero, ¿qué se podrá ver desde las alturas? Distintos sectores del Parque como Plaza La Virgen, que es el punto de inicio y cierre donde se entregan las instrucciones y se recibe acompañamiento de guías altamente capacitados, además del equipamiento necesario para llevar a cabo la actividad. Otras postales son el tranque, quebradas de Tricao, parte del Aviario, Quinchos y Plaza Tricahue.

“Dejamos totalmente invitadas a las personas a probar y disfrutar de nuestro Canopy, que cumple con todas las medidas y certificaciones correspondientes. Contamos con un equipo de guías especializados, quienes los acompañarán durante toda la ruta para asegurarse de brindar una experiencia segura e inolvidable”, señaló el coordinador de servicios de la Fundación Parque Tricao, Robinson Vega.

Plaza la Virgen

No es necesario tener experiencia previa, solo tener ganas de aventurarse y seguir las indicaciones de los instructores. Sí, se debe considerar que el Canopy está dirigido a niños desde los 5 años con autorización y adultos que no superen los 90 kilos. Además, tener en cuenta que con un peso inferior a 25 kilos tendrá que ir en modalidad tándem, es decir, acompañados de un instructor. Las embarazadas no pueden realizar la actividad y, respecto a otros tipos de casos, el equipo especializado evaluará en el momento cada situación en particular.

Esta atracción estará disponible durante todos los fines de semana, de sábado a domingo, y festivos. Los tickets se adquieren una vez ingresado al Parque, en la recepción, ubicada en Plaza La Virgen, y su valor es de $ 20 mil. Las opciones de pago son a través de tarjeta débito o crédito.

“Este es un espacio que constantemente está innovando y buscando nuevos atractivos para seguir fidelizando y cautivar a los distintos públicos. Quisimos incorporar una nueva experiencia integral en turismo aventura, donde se pueden apreciar hermosas vistas desde una perspectiva distinta, y qué mejor que sea desde las alturas”, indicó el director ejecutivo de la Fundación Parque Tricao, Nicolás Vicuña.

Dentro de las sugerencias, idealmente usar ropa cómoda, con zapatillas o calzado cerrado. En primavera y verano, la recomendación es utilizar protector solar y beber agua para no deshidratarse. Los guías especializados encargados de manejar el Canopy entregarán casco, arnés, guantes y otros elementos de protección individual. A su vez, proporcionarán instrucciones sobre el uso del sistema de frenado y los otros implementos de seguridad. ​

La recomendación es planear la visita con antelación y las entradas solo están disponibles en el sitio web