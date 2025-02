Fallece a los 39 años Michelle Trachtenberg, actriz de ‘Buffy, la cazavampiros’ y ‘Gossip Girl’

Síntesis generada con OpenAI

La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl, fue encontrada sin vida este miércoles en su departamento en Manhattan a los 39 años. Su madre halló el cuerpo alrededor de las 8:00 AM. Según New York Post, su fallecimiento no es considerado sospechoso. En los últimos meses, preocupó a sus seguidores por su apariencia, aunque ella aseguró estar bien. Se informó que había recibido un trasplante de hígado, pero la causa de muerte aún no ha sido revelada por el forense.

