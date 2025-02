Edo Caroe se gana a la Quinta con historias de su paternidad y tocándole la oreja a George Harris

Minutos antes de las 12:00 salió al escenario de la Quinta Vergara Edo Caroe, el comediante encargado de hacer reír a Viña en una cuarta noche con cara de tercera, luego de que fuera reagendada para el sábado 1 de marzo tras el apagón nacional del martes.

Contexto que aprovechó para ocupar como introducción a su presentación de casi una hora y veinte minutos. “Que bueno que se pudo hacer esta fecha, porque Chile no deja de sorprender. Ayer impresionante, un apagón por la chucha, tenía que haber un apagón: como diez horas se demoraron en reponer la luz, tanto rato. Llegaron antes los remates de George Harris“.

Pero esa sólo fue la primera de tres veces que el también mago se rió del pobre desempeño del venezolano sobre la quinta. En particular respecto a su trayectoria de dos décadas y su show del pasado 8 de septiembre en el Movistar Arena, del que se jactó de llenar.

“Santiago he llenado lugares grandes, llené un… no, no me gusta decir que llené porque yo soy más piola“, bromeó el humorista, para luego recordarle que repitió la hazaña otras cuatro veces.

“¿Se ve esto en Venezuela? Porque se va a enojar el otro hueón“, dijo también un rato más tarde.

Política: check

Si bien fueron pincelazos durante su presentación, las bromas de Caroe fueron suficientes para ganarse su propia sección. El primero en ser víctima fue el fallecido expresidente Sebastián Piñera. “Tuvimos un gobierno de Bachelet, después uno de Piñera, después otro de Bachelet y otro de Piñera. Creo que ahora va a pasar lo mismo, va a salir Bachelet y después Piñera Robot. Esta vez a prueba de agua“.

¿La siguiente en la lista? La diputada Orsini: “mi hija le fue tan mal en la PAES que ni siquiera la llamó Boric, la llamó Maite Orsini“. Que de alguna manera sacó premio doble, aunque esta vez como militante.

“Eso de comerse a los amigos no se estila, a menos que sean del Frente Amplio“, enmarcado en la tragedia del vuelo 577, en Argentina, donde los tripulantes debieron incurrir en el canibalismo, y del historial amoroso de algunas de las figuras de la tienda. Entre ellas, el propio Presidente Gabriel Boric.

Cuando habló sobre los juegos de rol que tiene con su esposa para mantener una vida sexual activa, afirmó que su fantasía favorita era hacerse pasar por el jefe de Estado en las ocasiones que se veía con su atuendo mal ordenado. “Tiene el cierre abajo, mi Presidente”, bromeó Caroe.