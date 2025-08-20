Chat Yipiti: el peculiar nombre en Colombia que generó debate y se volvió viral

Recientemente, se viralizó en redes sociales la noticia de que un bebé en Colombia había sido inscrito con el nombre “Chat Yipiti”, lo cual causó gran controversia y debate sobre la influencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil desmintió esta información, aclarando que no existe ningún registro con dicho nombre en el país. En un comunicado oficial, la entidad explicó que tras realizar una revisión exhaustiva en las dependencias de Cereté (Córdoba) y otras notarías, se determinó que el nombre no figura en ningún acta de nacimiento registrado.

Consultadas las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional, a la fecha no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre ‘Chat Yipiti’. Asimismo, dado que algunas notarías pueden realizar inscripciones de nacimiento, se revisaron los registros de… pic.twitter.com/qWvYkJQJeK — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 19, 2025

Este fenómeno abre el debate sobre identidad y los posibles efectos sociales de nombres poco convencionales. Para algunos, se trata de una muestra de creatividad; para otros, una invitación a reflexionar sobre sus consecuencias.

Por lo pronto, la historia de Chat Yipiti no solo se viralizó en redes sociales, sino que también simboliza un nuevo capítulo en la forma en que la inteligencia artificial se entrelaza con la vida cotidiana.