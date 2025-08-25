Esta tienda de textiles anunció cierre definitivo en Chile y liquida todo su stock

Una de las tiendas más reconocidas de venta por catálogo de productos textiles para el hogar en Chile está viviendo sus últimos días. Se trata de Velutti, empresa que por años ha ofrecido una amplia gama de artículos para dormitorios, baños y espacios exteriores.

Entre sus productos más destacados se encuentran sábanas, colchas, plumones, almohadas, cortinas, toallas y mantas. El cierre de sus operaciones fue informado oficialmente a través de sus red mes sociales, donde además confirmaron un proceso de liquidación de la mercadería disponible.

Aunque sus sucursales físicas ya bajaron la cortina, la compañía mantiene sus ventas online a través de su sitio web oficial, velutti.cl, hasta el 26 de agosto, y mediante velutticatalogo.cl, hasta el 29 de agosto.

Las ofertas incluyen descuentos considerables: cubrecolchones con hasta un 90% de rebaja, plumones con hasta un 50% y cortinas y velos con hasta un 40%.

Adicionalmente, los clientes podrán acceder a productos en la bodega outlet ubicada en Cerro Sombrero 1370, Maipú, que atenderá hasta el 2 de septiembre en horario de lunes a jueves entre 09:00 y 17:30 horas, y viernes de 09:00 a 16:30 horas.

En una de sus últimas publicaciones, la empresa señaló:

“Agradecemos a todos nuestros clientes su lealtad y apoyo. Esperamos volver a encontrarnos pronto”, expresaron.

Además, hicieron un llamado a aprovechar las últimas promociones:

“¡Aprovecha este mes para hacer tus pedidos y no quedarte sin lo que necesitas!”, invitaron a sus clientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Velutti (@velutti.catalogo)