Ministro boliviano baja el tono del debate tras declaraciones de diputada Cordero

Una nueva polémica surge tras los dichos de la diputada María Luisa Cordero (Ind.-RN), en los que, expresando su rechazo a las palabras del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz ―que deslizó la tesis de que funcionarios de Carabineros serían quienes están detrás del robo de autos nacionales y su posterior traslado hacia el país vecino―, buscó explicar la “tontorronez” del país vecino.

“Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente (de la Cámara), por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan frases como las que dijo el Presidente (sic). Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica, que fue descrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia. Ese es el nombre elegante para describir la ‘tontorronez’ de los vecinos. Y eso es crónico y no tiene remedio”, afirmó la parlamentaria por el distrito 10 durante una sesión de la Cámara.

El repudio a sus declaraciones no tardó en llegar desde ambos lados de la frontera: desde el presidente boliviano, Luis Arce, hasta secretarios de Estado chilenos como el canciller Alberto van Klaveren y la ministra vocera Camila Vallejo coincidieron en la denuncia contra Cordero, calificando transversalmente sus palabras de racistas y xenófobas contra los bolivianos.

Con algunos días de retraso se sumó durante la tarde de ayer una nueva voz a las críticas, aunque esta vez en un tono menos diplomático. Consultado sobre las palabras de la diputada Cordero, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental de Bolivia, Gustavo Torrico, respondió con la misma ponzoña: “Si a nosotros nos falta oxígeno a ellos les debe sobrar colágeno, ya que viven de pescado simplemente“.

No contento, continuó a renglón seguido: “Hace muchos años, una revista se preocupó de mostrar que en América, los que la tenían más chiquitita eran los chilenos“.

Cabe destacar que sus palabras también recibieron críticas por parte de sus compatriotas. El diputado boliviano Gustavo Aliaga aseguró: “Cuando lo escucho al viceministro de Coordinación, ya es para desmayarse, porque esto no está parando (…) Lo que se escucha, Gustavo Torrico, y en vez de arreglarlo, lo termina arruinando. Eso de hablar de la virilidad a nadie le va a gusta. Por amor de Dios, párenla pues. O sea, no tiene sentido”.

“Lo que ha dicho la diputada, lo que el propio viceministro de Coordinación, y así sucesivamente, lo único que nos lleva es a nada, porque esto no va a arreglar nada, no va a solucionar nada, sino que simplemente nos va a lastimar más de lo debido“, cerró el parlamentario.