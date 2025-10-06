Bailan sin cesar: se estrenó el esperado Tiny Desk de 31 Minutos

Este lunes se estrenó el esperado Tiny Desk de 31 Minutos, la banda nacida a partir de la icónica serie infantil chilena.

En una colorida presentación grabada en las oficinas de NPR en Estados Unidos, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Guaripolo, Juanín y compañía desplegaron su característico humor y energía en una puesta en escena que encantó al público internacional.

El show, parte del “Mes de la Música Latina”, estuvo liderado por los hermanos Ilabaca y recorrió grandes éxitos del grupo: “Mi equilibrio espiritual”, “Bailan sin cesar”, “Objeción denegada”, “Calurosa Navidad”, “Mi muñeca me habló”, “Arwrarwrirwrarwro” y el cierre con “Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)”.

La participación de 31 Minutos en el formato Tiny Desk fue celebrada en redes sociales, consolidando a la agrupación como uno de los proyectos musicales y televisivos más queridos de América Latina.