Revelan el tráiler de la nueva película de 31 Minutos: Calurosa Navidad

Prime Video reveló hoy el tráiler oficial del primer especial de Navidad de los títeres más queridos de Latinoamérica: 31 Minutos: Calurosa Navidad. La película se estrenará en la plataforma este 21 de noviembre, en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Cuando una ola de calor amenaza con arruinar las celebraciones navideñas en Titirilquén, Juan Carlos Bodoque deberá emprender una misión hacia el Polo Norte para salvar esta importante festividad. Mientras tanto, Tulio, Juanín, Mario Hugo, Patana y el resto del equipo preparan un evento para celebrar la Navidad y esperar el regreso de Bodoque, con la participación especial de la icónica cantante y compositora mexicana Julieta Venegas.

Estrenado originalmente en 2003, 31 Minutos ha recibido un amplio reconocimiento no solo por sus episodios televisivos, sino también por sus álbumes, presentaciones en vivo en toda América Latina, cine, teatro y un museo itinerante con entradas agotadas en Chile y México, y su exitoso Tiny Desk, cautivando a públicos de todas las edades con su ingenio y originalidad.

Creada por la dupla creativa formada por Álvaro Díaz (31 Minutos, El Bosque de Karadima) y Pedro Peirano (31 Minutos, Perry Mason), la serie es una producción de APLAPLAC.