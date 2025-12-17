Arturo Vidal elimina reposteo de video de J.A. Kast que decía: “Primera dictadura fue la de Allende”

Arturo Vidal quedó en el centro de la polémica luego de que en su cuenta oficial de Instagram apareciera un reposteo de un video del presidente electo José Antonio Kast, en el que se afirmaba que “la primera dictadura en Chile fue la de Salvador Allende”.

La publicación generó una rápida reacción en redes sociales, donde seguidores del mediocampista expresaron su rechazo y cuestionaron duramente al jugador por la difusión del mensaje de carácter político.

Ante la escalada de críticas, Vidal utilizó sus propias plataformas para explicar lo ocurrido y desligarse del contenido. “Me avisaron que tenía dos videos reposteados en mi Instagram. Uno de carácter político y otro de humor, que no sé quién puso ahí”, señaló el futbolista.

El jugador fue enfático en aclarar que el mensaje no reflejaba su postura personal. “Son videos que no representan mi pensamiento y fueron eliminados de inmediato”, afirmó, intentando cerrar la controversia.

El episodio se suma a otras exposiciones públicas del volante fuera del ámbito deportivo y reabrió el debate sobre el uso de redes sociales por parte de figuras públicas y la responsabilidad asociada a los contenidos que se difunden desde cuentas verificadas.