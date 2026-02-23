Las imitaciones de Kramer en Viña 2026: pifias para el Presidente Boric, reacciones mixtas para Kast

La cuarta presentación de Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026 dejó reacciones encontradas en la Quinta Vergara, con un bloque político que volvió a dividir al público.

El humorista, que ya se había presentado en las ediciones de 2008, 2018 y 2020, incluyó en su rutina imitaciones de figuras de distintos sectores políticos. Uno de los momentos más comentados fue el homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera y a su hermano Miguel “Negro” Piñera, segmento que cerró con un saludo “al cielo”, lo que generó aplausos del público.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando Kramer imitó al Presidente Gabriel Boric, recreando sus patrones de habla en un segmento donde explicaba una supuesta “reacción cerebral común”. En ese momento, parte del público reaccionó con pifias que se extendieron durante el desarrollo de la parodia.

Posteriormente, el comediante abordó al presidente electo José Antonio Kast, a quien describió como “operado de los nervios”, incluyendo referencias a sus propuestas migratorias. La imitación generó risas y también algunas reacciones divididas en el público.

En la misma línea, Kramer parodió a Evelyn Matthei, aludiendo a su relación con el Partido Republicano y a polémicas declaraciones públicas, y a Franco Parisi, ironizando sobre su estilo comunicacional y su electorado.

También incluyó una imitación de Jeannette Jara, segmento que provocó tanto risas como pifias entre los asistentes.

La rutina cerró con una versión adaptada de “Tangananica y Tanganana” de 31 Minutos, donde repitió frases como “Zanja en Arica, Zanja en Talca”, en referencia al debate migratorio.