Todo lo que necesitas saber de la FIDAE 2026

Este martes 7 de abril comienza la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026, considerada la principal exhibición aeroespacial de defensa y seguridad de América Latina.

El evento se realizará en la Base Aérea Pudahuel y se extenderá hasta el domingo 12 de abril, reuniendo aviones, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados (UAV), además de delegaciones, empresas y autoridades del sector aeronáutico.

La programación contempla dos grandes instancias. Entre el martes 7 y el jueves 9 de abril se desarrollará la exhibición comercial, una plataforma de negocios orientada a visitantes mayores de 18 años. El viernes 10 la jornada estará enfocada en delegaciones oficiales y profesionales del área.

Durante el fin de semana, en tanto, se realizará la exhibición aérea abierta al público general, con espectáculos de vuelo y distintas actividades en tierra.

En cuanto a los valores de las entradas, los tickets para la exhibición comercial tienen un precio de $35.000 y están dirigidos exclusivamente a mayores de 18 años. Para el fin de semana, las entradas para la exhibición aérea contemplan valores de $12.000 para adultos entre 12 y 59 años, $6.000 para niños entre 5 y 11 años y adultos mayores desde los 60 años, mientras que los menores de 5 años tienen ingreso liberado. La organización informó que las entradas para sábado y domingo ya se encuentran agotadas.

Para llegar al evento en transporte público, se habilitarán recorridos especiales de buses RED. El servicio 555 saldrá desde Metro Pajaritos y el recorrido 444 desde el intermodal de Metro La Cisterna, ambos con destino al intermodal del aeropuerto. Desde ese punto se dispondrán buses de acercamiento gratuitos hasta la feria.

Además, FIDAE y Turbus implementarán servicios especiales para trasladar a los visitantes desde el Terminal Alameda y el terminal de buses de Metro Pajaritos durante los días de exhibición comercial. Para el fin de semana, en cambio, las salidas estarán disponibles únicamente desde el Terminal Alameda.

Quienes opten por asistir en automóvil contarán con estacionamientos internos y externos habilitados. El estacionamiento interno E1 tendrá un valor de $20.000 y estará disponible durante toda la feria, mientras que el estacionamiento interno E2 costará $18.000 y operará entre viernes y domingo. También habrá estacionamientos externos, con un costo de $15.000, que incluyen buses de acercamiento hacia el recinto.

La organización también informó una serie de restricciones para los asistentes. Entre los objetos prohibidos se encuentran materiales explosivos o pirotécnicos, armas de fuego o armas blancas, carteles o lienzos, megáfonos, equipos de amplificación, láseres, aerosoles, bicicletas, scooters, parrillas, estructuras de campamento y sustancias ilícitas.

Entre las recomendaciones para el público se incluyen el uso de zapatillas cómodas, ropa en capas debido a los cambios de temperatura durante el día, protector solar, botellas reutilizables para hidratación, sombrero o jockey, lentes de sol y protectores auditivos para niños o personas sensibles al ruido. También se sugiere asistir con el celular cargado.