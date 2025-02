Consultor humanitario ante suspensión de la USAID: “Lo más seguro es que aumente migración a Chile”

El anuncio de suspender toda ayuda humanitaria por 90 días, además de intervenir la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID es una noticia que ha generado estupor e impotencia en el ecosistema de cooperación global, amenazando con desestabilizar las zonas más vulnerables del planeta.

El organismo, fundado en 1961, es una de las agencias de ayuda bilateral más grandes del mundo, opera en alrededor de 100 países, más de 10 mil personas trabajan en sus proyectos y, solo en el año 2023, destinó más de 40 mil millones de dólares en países como Ucrania, Etiopía y República Democrática del Congo.

Entrevista con El Mostrador, el consultor humanitario y máster en cooperación internacional, Alejandro Zurita, sostuvo que el anuncio de la dupla Trump-Musk es parte de “un genocidio que aún no se habla”. “De la noche a la mañana, estas familias han quedado sin acceso a medicamentos esenciales, atención médica primaria, alimentos básicos, agua potable, tratamientos para la desnutrición aguda infantil, refugio y protección contra la violencia, por nombrar las necesidades básicas más importantes”.

-¿Por qué crees que la nueva administración tiene a USAID entre ceja y ceja?

-Hay varios motivos. Primero, el intento de recortar recursos del gobierno de Estados Unidos que ya había anunciado esta nueva agencia a cargo de Elon Musk. En mi opinión, han optado erradamente por renunciar al gasto en cooperación internacional, que es una herramienta de la política exterior que es totalmente necesaria para cualquier país desarrollado, pero para ellos no es tan necesaria y creen que por ahí se pueden recortar recursos.

-Existe de fondo, además, un fuerte discurso de odio. El mismo Trump, muy en su estilo, aseguró que estaba dirigida por “un puñado de lunáticos”.

-Hay motivos también de venganza, la gente que trabaja en la agencia es más progresista, hay más demócratas, y seguramente existe la convicción que la cooperación internacional es inútil y que está basada en el altruismo. Pero, lo que no entienden, es que siendo derechista o izquierdista, es totalmente útil. La influencia política que logran en países pobres es brutal. Existe una cantidad de ejemplos donde se demuestra que no lo hacen por altruismo, sino por intereses políticos, geopolíticos y económicos. Es algo que pertenece al paquete de la política exterior de Estados Unidos. Pero hay un tema de odio, también, porque es muy irracional la decisión que están tomando. El perjuicio que significa para Estados Unidos cerrar la agencia, dejar de influenciar a países africanos, latinoamericanos o del tercer mundo. Eso no tiene precedente.

-Desde el gobierno han transmitido que es probable que la agencia no se cierre, pero que se enfoque en otros objetivos más alineados a la política exterior del país. ¿Qué es lo que hay detrás de esta decisión? ¿Crees que tiene que ver con las intenciones de Estados Unidos de intervenir en Gaza?

-No, porque la USAID estaba muy bien definida para Gaza, la cooperación internacional era muy racional y no veo razones coyunturales para eso; veo más el odio que hay detrás. Y no solo hablo por mi, sino por colegas que están en Jerusalén o que trabajan en Venezuela o en el sudeste asiático. Lo consideran castigador y vengativo. Plantear de la noche de la mañana un cierre abrupto, genera un daño inmediato y denota la emocionalidad que hay detrás. Si quisieran cerrarla y hacerla eficiente, tendrían que hacer un plan de años para ver cómo reducen recursos. Plantear que la cooperación internacional y humanitaria se pueda hacer de otra manera es un disparate. La agencia USAID es una de las más eficientes y avanzadas en el mundo. Muchos colegas en distintas partes del mundo consideran irracional la medida, que no responde a ninguna lógica concreta. Porque si realmente quieres optimizar USAID, lo haces con un plan, gradualmente, y luego lo comunicas. Pero esto no es así.

-Trump ha dicho que Estados Unidos ha gastado 100 millones de dólares en condones para Hamas, dando cuenta de una especie de despilfarro. ¿Qué piensas de esa retórica reduccionista que resultó ser una fake news?

-Yo llevo 25 años en cooperación internacional y he visto de todo. La corrupción existe en la cooperación internacional. He visto globos para el cumpleaños del empleado tanto, de la ONG tanto o de Naciones Unidas que se meten camufladamente a los presupuestos. Hay despilfarros en todos lados, pero si existe una agencia que era más o menos eficiente, te aseguro que eran las de Estados Unidos, que tienen mecanismos de control muy fuertes, con auditorías enormes. Existen despilfarros, sí, pero no más que en cualquier otra institución pública o privada en el mundo. Si era ese el motivo se puede combatir, pero no desestructurándola. Ese es el tema.

-¿Cuál crees que es el impacto más concreto en los territorios? ¿Por dónde golpeará más fuerte?

-Hay millones de personas que en este momento han aumentado su nivel de sufrimiento, personas que se están muriendo. Hice una estimación muy rápida sobre esta decisión, que implicaría entre mil y 3 mil muertes mensuales adicionales, por dejar de cubrir las necesidades de gente muy vulnerable y pobre, en muchos casos expuesta a desastres de origen natural o una guerra o un conflicto armado. Mi estimación es que alrededor de 100 millones de personas, de la noche a la mañana, dejaron de recibir medicamentos esenciales, agua potable, atención primaria de salud, ser protegidos contra la violencia, acceder a refugios o casas temporales. Y a nivel de política exterior, Estados Unidos deja de tener influencia, porque la agencia no persigue solo fines altruistas. Son objetivos económicos y en eso Trump no va a poder influenciar. Si tu no ayudas a otros países, negocias peor en política exterior.

-Las ONG también se han visto afectadas. ¿Cómo han tomado esta decisión del nuevo gobierno de Trump?

-He hablado con colegas y hay una situación de crisis generalizada. Las más perjudicadas son las ONG internacionales que dependen en un 100% de los fondos de USAID. O sea, pánico total… las europeas tienen otras fuentes de fondos y hay otras que se financian un 30% con USAID. Entonces, claro, es un impacto enorme para su economía, en todo lo que tenían planificado, sobre todo porque hay contratos firmados y esta decisión está vulnerando los compromisos legales que habían. El impacto en las ONG es fuerte, miles de pérdidas de fuentes de trabajo, aunque eso es lo que menos importa comparado con la pérdida de vidas humanas que está causando todo esto.

-¿Y qué va a pasar en Latinoamérica, que el año 2023 recibió más de 1700 millones de dólares de USAID? ¿Cómo nos va a afectar?

–Lo más seguro es que aumente la migración a Chile, porque en el momento que tu retiras la poca o mediana ayuda humanitaria que estás dando a la gente venezolana, que apenas sobrevive; o dejas de meter dinero en la construcción de paz en Colombia, la gente va a emigrar más a Estados Unidos o Chile por falta de alternativas. Va a aumentar la migración y las muertes por falta de cobertura de necesidades básicas, también la violencia, no en proporciones enormes, pero sí de acuerdo al dinero que la agencia introducía en Latinoamérica.

-Un funcionario de un plan de emergencia para el alivio del Sida, aseguró que la pausa de 90 días podría terminar con 135 mil bebés infectados de VIH.

-El programa de salud contra el sida de USAID, ejecutado en los últimos 30 años, ha sido emblemático, el gran programa que todo el mundo reconoce que ha parado la expansión del sida. No conozco el impacto concreto de estos 90 días en un país concreto, pero no me extrañaría para nada que fuera así, si es que no estás entregando la medicina preventiva para el sida. Y, por supuesto, no tendrá un impacto directo solo en el tema del sida, sino de muchas otras enfermedades.

-Otro funcionario de una ONG en Kenia, aseguró que la medida era “una bomba atómica” y que ya están previendo el aumento de tuberculosis y cólera.

-Todo esto comenzará a salir ahora, seguramente va haber un brote de cólera en tal país africano. En todos lados se van a comenzar a percibir las consecuencias negativas de dejar de combatir determinadas enfermedades y aumenten los brotes de enfermedades. No me extrañaría que eso va a empezar a salir ahora. Un brote de cólera en tal país africano debido a que se dejó de implementar el programa que enseñaba a lavarse las manos, por darte un ejemplo. Eso está ocurriendo y la gente también va a aprovechar de echarle la culpa a Trump…Es un nuevo genocidio silencioso. Un genocidio del que todavía no se habla.