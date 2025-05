Operativos contra el Tren de Aragua en el sur de Chile dejan 50 detenidos en dos semanas

Un total de 29 personas detenidas, casi todas ellas de nacionalidad venezolana, dejó un operativo encabezado por la Fiscalía Regional de La Araucanía y la PDI. Casi todos los aprehendidos pertenecen a la estructura central del Tren de Aragua, que desde fines de 2023 se denomina “Piratas de Aragua”, así como a una organización franquiciada de la primera, conocida como “Los Loyalty”. Sumando a ello otros operativos realizados en las últimas semanas en la Región de Los Lagos, la detención de personas acusadas de pertenecer al grupo criminal de origen venezolano se empina a las 50 personas (incluyendo un arresto efectuado en Colombia).

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, ambos grupos se dedicaban –en conjunto– al tráfico de drogas y la extorsión, principalmente de mujeres dedicadas al comercio sexual, en un modus operandi semejante al que seguían en Puerto Montt “Los hermanos Cartier”, otro de los brazos de la megabanda, que fueron detenidos a contar del año pasado.

Según información preliminar, los operativos y detenciones se realizaron en Temuco, Santiago, Viña del Mar, Pucón y Villarrica. Además de los delitos principales (asociación ilícita, tráfico de drogas y extorsión) se investiga al menos un secuestro cometido por la banda, cuya víctima fue una mujer que se negó a pagar la “vacuna” semanal que el grupo le exigía.

Durante el operativo fueron allanados más de 30 inmuebles en distintos sectores de Temuco, la zona lacustre, Santiago y Viña del Mar, incluyendo una toma en avenida Recabarren, que era utilizada como centro de acopio de droga. Se incautaron también armas de fuego (incluyendo una subametralladora), municiones y equipos tecnológicos empleados para la comisión de los delitos.

Al menos 10 víctimas

Al respecto, el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que “esta es una investigación que lleva varios meses, que se comienza a desarrollar a partir de la constatación de un hecho cierto, que es la presencia de organizaciones criminales con componentes extranjeros, específicamente el Tren de Aragua, en la Región de La Araucanía, vinculada a un homicidio que tiene lugar en octubre del año 2022”, en referencia a un doble crimen cometido por miembros del TDA en el sector de Pedro de Valdivia (Temuco), cuyo proceso culminó la semana pasada con la dictación de cuatro condenas de presidio perpetuo calificado para cuatro de los autores.

Según explicó la autoridad, gracias a los datos que se comenzaron a recopilar, “hoy día podemos dar cuenta de la detención de un grupo de personas que conforman una asociación criminal dedicada, entre otros delitos, al tráfico de drogas, también a la extorsión, a delitos más graves como el secuestro, también dentro del contexto de esta misma organización. Hay un total de 29 personas detenidas en una operación que implicó más de 300 funcionarios de la Policía de Investigaciones en varias ciudades del país”, agregando que además de droga y armas se incautaron más de 20 millones de pesos. Asimismo, precisó que hay al menos 10 víctimas de extorsión identificadas en la causa.

Al respecto, agregó que “en la Región de La Araucanía existe un fenómeno criminal que es el más llamativo, respecto de organizaciones de criminalidad también organizadas, pero que operan en el ámbito rural, aunque eso no significa que no exista este fenómeno y del que no tengamos que hacernos cargo como lo estamos haciendo hasta ahora en un trabajo coordinado con las policías”.

Por su parte, la jefa regional de la PDI, la prefecta Catalina Barría, precisó que entre los 29 detenidos hay solo un chileno, mientras todos los demás son venezolanos, agregando que existe “una estructura donde hay ingresos de dineros” y que “se ha desarticulado esta organización, pero se continúa la investigación, por cierto”.

50 detenidos

No obstante, las detenciones de esta madrugada se suman a las realizadas también este mes en operativos efectuados por la PDI y la Fiscalía Regional de Los Lagos respecto de otras dos células importantes del Tren de Aragua en el sur. En el primer caso, la Fiscal Regional, Carmen Gloria Wittwer, dio a conocer la aprehensión en Colombia del líder del grupo afiliado al TDA “Los hermanos Cartier”, Gabriel Arturo Acosta Escalante, más conocido como “Pure Cartier” quien, a diferencia de otros líderes del Tren de Agua detenidos allá y que operaban en Chile (como sucede con “Larry Changa” o “Bobby de Cagua”), nunca había estado en el país, pues dirigía telemáticamente a la célula que tenía su base en Puerto Montt.

Wittwer dijo que “son 30 los imputados que tenemos acá en la región en prisión preventiva por distintos delitos cometidos, por orden e instrucción de este sujeto, Gabriel Acosta Escalante. Es un sujeto de máxima peligrosidad, quien era el que instruía y ordenaba a las personas que se encontraban acá en la región ejecutar distintos ilícitos”.

Asimismo, explicó que está siendo requerido “por una imputación de 14 delitos, entre los cuales se encuentran distintos homicidios consumados, homicidios frustrados, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, entre otros”, detallando que se trata básicamente de delitos ocurridos “entre los años 2023 y 2024 en Puerto Montt, Osorno, Río Negro y Calbuco”.

Del mismo modo, aseveró que “nada ocurría, en lo que a ‘hermanos Cartier’ se refiere, sin que él fuera la persona que lo ordenara. Entonces, el trabajo principal fue establecer la identidad de este sujeto, porque todos hablaban de él con un apodo, o como el jefe, pero nadie decía cuál era su nombre. Una vez que pudimos establecer el nombre y pudimos establecer la vinculación con los distintos delitos, es que pudimos solicitar la extradición”.

¡𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐃𝐄 ‘𝐋𝐎𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐑’ 𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄! En El Peñol (Antioquia), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile, capturó… pic.twitter.com/OTUCXx8gzQ — Brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) May 13, 2025

A la detención de este sujeto en Antioquía (Colombia) se suma además el arresto de otros 20 imputados (19 venezolanos y una chilena) en Osorno, quienes también formaban parte del Tren de Aragua, todos los cuales se encuentran igualmente en prisión preventiva.

La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, explicó que el operativo que realizó dicha Fiscalía junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de esa ciudad consideró 16 allanamientos y la incautación de “una cantidad de droga importante, casi 9 kilos de droga, distintos tipos de droga, esto es, cannabis, clorhidrato de cocaína, cocaína base, ketamina y también muchas pastillas de éxtasis”.

Además de ello, se encontraron también cuatro armas, casi 19 millones de pesos en efectivo y 13 autos que estaban en poder de la organización. Ante ello, dijo la persecutora, se formalizó por los delitos de asociación criminal para el tráfico de drogas, así como por tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones, además de varios otros delitos menores.

Sin embargo, quizá uno de los aspectos más llamativos es que explicó que “estas personas, en su mayoría, eran ciudadanos venezolanos que estaban irregulares en el país; o sea, entendemos que han pasado por pasos irregulares y que algunos de ellos tenían dos a tres, incluso cuatro identidades distintas, por lo tanto, se hizo el trabajo administrativo por parte de Policía Internacional también, para poder tener a estas personas registradas y saber en realidad con qué personas estamos tratando y qué personas tenemos acá en la ciudad de Osorno”.

Cabe indicar que, además de todos estos operativos, en Concepción se realiza en estos momentos un juicio en contra de otra célula del Tren de Aragua, conformada por 13 imputados de delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, así como posesión y tenencia de armas de fuego convencionales y prohibidas.

Imágenes del procedimiento policial de ayer en La Araucanía: